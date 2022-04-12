Nubia Red Magic 7 Pro Dünyada Görücüye Çıktı

ZTE Nubia, Şubat 2022’de Red Magic 7 Pro‘yu piyasaya sürdü. Oyun akıllı telefonu, muhteşem bir tasarımın yanı sıra çeşitli üst düzey özelliklere sahipti. Red Magic 7 Pro, 22 Nisan’da başlayan erken kayıt teklifleriyle küresel pazar için bugün piyasaya çıktı.

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Nubia Red Magic 7 Pro

Nubia Red Magic 7 Pro, 165 Hz yenileme hızı desteği ile; 6.8 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. Ekran ayrıca yüzde 100 DCI P3 renk gamı, 10 bit renk, DC karartma ve diğer harika özellikler için destek getiriyor. Ekran, kalp atış hızı izlemeyi de destekleyen bir parmak izi sensörünü ekranın altına sıkıştırıyor.

Oyun telefonunda, kusursuz bir oyun deneyimi için tetikleyicileri de var. Telefon, Red Core 1 işlemci sayesinde 500Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı ve gelişmiş ses ile birlikte geliyor.

Red Magic 7 Pro, 18 GB’a kadar LPDDR5 RAM ile gelen; en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi ve 1 TB dahili depolama birimini barındırıyor. Telefon ayrıca toplam RAM alanını 24 GB’a çıkarabilen sanal genişletmeyi de destekliyor.

Diğer Özellikler

Ayrıca oyun telefonu, oyun deneyimini geliştirmek için tasarlanmış; özel bir çip olan tescilli Red Core 1 işlemciye sahip. Telefon ayrıca 20.000 rpm bir RGB fandan oluşan ICE 8.0 soğutma sistemi ile birlikte geliyor. Soğutma sistemi ayrıca büyük bir VC sıvı soğutma plakası gibi dokuz ısı dağıtma malzemesi içeriyor.

Telefon, 65W hızlı şarj desteği ile 5000mAh pil vaat ediyor. Çin versiyonu ile küresel pazarın versiyonu arasındaki tek fark bu. Çin modeli, sadece 15 dakikada yüzde 0’dan yüzde 100’e kadar şarj edebilen 135W’a kadar hızlı şarj ile geliyordu.

Kamera yönü açısından 7 Pro, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensörle bir araya gelen 64 megapiksel ana sensörden oluşan üçlü kamera kurulumunu benimsiyor. Selfie’ler için ekranın altında 16 megapiksellik bir selfie kamera var. Telefonun fiyatı 899 eurodan başlıyor.