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Nubia Z60 Fold Modeli 7.3 İnçlik Katlanır Ekranla Geliyor!

ZTE şubesinin ilk katlanabilir modelinin Nubia Z60 Fold olarak adlandırılacağı ve model numarasının NX801J olacağı iddia ediliyor.

İbrahim Özbek

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Nubia Z60 Fold

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Son zamanlarda pek çok teknoloji şirketi katlanabilir akıllı telefon piyasasına giriyor. Tenco ve Google’ın ardından Nubia’da, Nubia Z60 Fold modeli ile beraber katlanabilir telefon ile piyasaya giriş yapmaya hazırlanıyor.

ZTE şubesinin ilk katlanabilir modelinin Nubia Z60 Fold olarak adlandırılacağı ve model numarasının NX801J olacağı iddia ediliyor. İçeride 7.3 inçlik katlanabilir bir AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Bu piyasadaki rakiplerine bakıldığı zaman iddialı bir çıkış gibi görünüyor.

Tam olarak hangisi olduğu belli olmasa da, bir Qualcomm 8 serisi yonga seti ile güçlendirilecek. Bu, sorunsuz çoklu görev için 12 GB RAM ile eşleştirilecek ve iki depolama çeşidi olacak. 256 GB ve 512 GB. Telefon, görünüşe göre 5.000 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak ve 100 W’lık şarjı beraberinde getirecek.

Nubia Z60 Fold

Nubia Z60 Fold’un bu yılın dördüncü çeyreğinde, yani Ekim ve Aralık ayları arasında 3 farklı renk seçeneği ile beraber gelecek. İlerleyen günlerde telefon hakkında daha fazla detayın belli olması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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