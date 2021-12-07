Num Lock Tuşu Nedir? Ne İşe Yarar?

Klavyede yer alan sağ taraftaki sayıları yazmak için Num Lock tuşu kullanılmaktadır. Üst tarafta yer alan 3 tane ışıktan bir tanesi Num Lock tuşunu ifade etmektedir. Num Lock tuşu aktifken sayılar yazılabilir. Onun dışında sayılar yazılamaz.

Ayrıca Num Lock, bilgisayar klavyesi üzerinde yer alan rakam kümesini aktif veya pasif hale getirerek kullanıcının tercihine göre kullanmasına olanak sunan, yanlış yazımın önüne geçmeye yardımcı olan bir tuştur.

Bilgisayarların klavyeleri üzerinde çoğu zaman iki yerde rakam tuşları görürüz. Bunlardan biri harflerin üzerinde yer alan rakam tuşları olurken bir diğeri ise klavyenin sağ kısmında yer alan Numeric Pad adını verdiğimiz rakam kümesidir.

Num Lock Tuşu Ne İşe Yarar?

Num Lock tuşuna bastığımızda bu tuşları aktif hale getirip, rakamlara ihtiyacımız olduğunda bu kısımda yer alan sayıları kullanabiliriz. Şayet bu kısımdaki rakamları kullanmak istemiyorsak ve çalışmamıza engel olmasının önüne geçmek istiyorsak o halde tekrar Num Lock tuşuna basarak bu rakam kümesini klavye üzerinde devre dışı bırakabiliriz.

Num Lock Kapalı Konumdayken; buradaki harfleri ok tuşları olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin Num Lock’un kapalı olması halinde 2 tuşuna bastığınızda bilgisayara aşağı yön tuşuna basılmış komutu verebilirsiniz.

Caps Lock ve Scroll Lock gibi, bir kilit anahtarıdır. Num Lock tuşunun aktif yada pasif olduğunu klavye üzerinde ışığından anlayabilirsiniz. Ayrıca bazı dizüstü bilgisayarlarda, Num Lock tuşu yoktur ve bir tuş kombinasyonu kullanılarak benzer işlemler gerçekleştirilir.

Num Lock Tuşundan Etkilenen Tuşlar Nelerdir?

Num Lock Açık : 1 Num Lock Kapalı : End

: 1 Num Lock : End Num Lock Açık : 2 Num Lock Kapalı : Down Arrow

: 2 Num Lock : Down Arrow Num Lock Açık : 3 Num Lock Kapalı : Page Down

: 3 Num Lock : Page Down Num Lock Açık : 4 Num Lock Kapalı : Left Arrow

: 4 Num Lock : Left Arrow Num Lock Açık : 5 Num Lock Kapalı : Clear

: 5 Num Lock : Clear Num Lock Açık : 6 Num Lock Kapalı : Right Arrow

: 6 Num Lock : Right Arrow Num Lock Açık : 7 Num Lock Kapalı : Home

: 7 Num Lock : Home Num Lock Açık : 8 Num Lock Kapalı : Up Arrow

: 8 Num Lock : Up Arrow Num Lock Açık : 9 Num Lock Kapalı : Page Up

: 9 Num Lock : Page Up Num Lock Açık: 0 Num Lock Kapalı: Insert

Num Lock tuşu, birçok bilgisayar kullanıcısı tarafından kullanılır. Pek çok işlevi kısa şekilde halletmeye yarayan Num Lock tuşu, bilgisayar üzerinde çalışanların hayatını kolaylaştırır.

Ayrıca bkz: AdBlock Nasıl Devre Dışı Bırakılır