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Microsoft ile bir iş birliği yapan NVIDIA bedava Game Pass aboneliği veriyor ancak Türkiye’deki üyelere yok. Onlarca ülkede yer alan üyelerine 3 ay boyunca bedava abonelik imkanı sunacak olan Nvidia, söz konusu ülkeleri açıkladı ancak içlerinde Türkiye yok. Peki Nvidia neden Türkiye’deki üyelerini bu hediyeden mahrum bıraktı? Detaylar içeriğimizde…

NVIDIA Bedava Game Pass Aboneliği Veriyor Ancak Türkiye’deki Üyelere Yok!

Nvidia dünya çapında en büyük teknoloji şirketlerinden biri ve son dönemde muhteşem bir yükseliş gösterdi. Piyasa değeri bakımından rekor rakamlara ulaşan şirket yeni yapay zeka teknolojilerini tanıttığı etkinlik kapsamında farklı yeniliklerden de bahsetti. Bu kapsamda Nvidia, Microsoft ile bir iş birliği yaptıklarını ve üyelerine 3 aylık Game Pass aboneliği hediye edeceğini duyurdu.

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Oyun severler tarafından müthiş bir heyecanla karşılanan bu bedava Game Pass aboneliği üyeleri oldukça mutlu etti. Nvidia’nın bu hediyesi PC Game Pass abonelerine sunulacak ve dünya çapında pek çok ülkedeki üyeler faydalanabilecek. Bedava abonelik imkanı daha önce Game Pass aboneliği almamış, yeni üye olacaklar için sunulacak.

Nvidia’nın bu kampanyasından faydalanmak için 4 Haziran 2024 tarihinde NVIDIA uygulaması ya da GeForce Experience üzerinden başvurmak gerekmekte. Şirket hangi ülkelerdeki üyelerin kampanyadan faydalanabileceklerini yayınladı ancak içlerinde Türkiye yok. 3 ay bedava Game Pass aboneliği kampanyasına dünyanın pek çok yerinden oldukça fazla sayıda ülke eklenmiş fakat bizim ülkemiz aralarında bulunmuyor. Bu durum ülkece canımızı sıksa da neden böyle bir şey yapıldığına dair bir açıklama yapılmış değil.

Nvidia’nın kampanya duyurusunda “yasaların yasakladığı yerlerde geçersiz” ibaresi bulunmakta. Bizim ülkemiz de mi bu sebepten dolayı kampanya dışı bırakıldı, henüz bir açıklama yok ancak öyle olduğu tahmin ediliyor. Game Pass aboneliği, bir oyuna fahiş fiyatlar vermektense cüzzi bir miktarla pek çok oyunu deneyimleme fırsatı sunuyor. Ülkemizdeki oyu severler kendi imkanları dahinde abonelik alacaklar, zira Nvidia kampanyaya bizi dahil etmedi.

Game Pass Aboneliği Fiyatı Ne Kadar?

Game Pass aboneliği ücreti aylık 159 TL. Bu abonelik sayesinde oyun severler pek çok oyunu deneyimleme imkanına kavuşmakta. Ayrıca her ay Game Pass’e farklı ücretsiz oyunlar da eklenmekte ve bazıları ise platformdan çıkarılmakta.