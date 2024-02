Ana Sayfa » Oyun Nvidia DLSS Desteği Verdiği Yeni Oyunları Açıkladı Oyun Nvidia DLSS Desteği Verdiği Yeni Oyunları Açıkladı Emine Emre 11 Görüntüleme

DLSS teknolojisi Nvidia tarafından 2019 yılında piyasaya çıkarılmıştır. Teknolojinin temelde amacı oyun deneyimini iyileştirmektir. Bu kapsamda DLSS teknolojisi düşük çözünürlüklü oyunların daha yüksek çözünürlüğe sahipmiş gibi bir görüntü sunmasını sağlamaktadır. Bilindiği üzere her oyun DLSS desteği alamamakta olup, Nvidia dönem dönem bahse konu teknolojinin kullanılabildiği oyunları deklare etmektedir. Şimdi ise Nvidia DLSS desteği verdiği yeni oyunları açıklamış bulunmakta, buyurun detaylar…

Nvidia DLSS Desteği Verdiği Yeni Oyunlar

Teknoloji devi Nvidia oyunlarda görüntü kalitesini iyileştiren DLSS teknolojisini 2019 yılında kullanıcıya sunmuştur. DLSS teknolojisi, düşük çözünürlüğe sahip görüntünün, yüksek çözünürlüklü haline benzeyen bir görüntü oluşturmakta ve neticesinde daha yüksek kare hızları sağlamaktadır. Görüntü kalitesini artıran bu teknoloji her oyunu desteklememekle birlikte desteklediği oyun sayısı da artış göstermektedir.

Nvidia’nın açıklamasına göre DLSS desteği alan dört yeni oyun bulunuyor. Bunlardan birincisi Stormgate‘in demosu. Frost Giant Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanacak olan Stormgate oyunu 2024’ün yaz aylarında oyuncu ile buluşacak olup şimdilerde ise oyunun demosu kullanıcıların deneyimine sunulmuştur. Stormgate demosu DLSS 3 desteği almaya başlamış olup, bu hali ile oyuncuya daha yüksek kalitede oyun deneyimi sunmaya başlamıştır.

The Inquisitor DLSS 2 Desteğiyle Geliyor

DLSS desteği alan bir diğer oyun ise Call of Duty: Warzone ikinci sezonu olarak açıklandı. Popüler oyun serisi olan Call of Duty’nin Warzone ikinci sezonunda DLSS 2, DLSS 3, DLAA ve Reflex destekleri bulunacak. DLSS teknolojisi desteği verilen diğer oyun ise Atomic Heart: Trapped In Limbo’nun DLC’si oldu.

Atomic Heart: Trapped In Limbo DLC sürümü DLSS 2, DLSS 3 ve Reflex destekleri ile oyuncu ile buluştu. 8 Şubat tarihinde çıkması beklenen The Inquisitor oyunu da DLSS desteği ile çıkacak. Bu kapsamda The Inquisitor, DLSS 2 teknolojisini barındıracak.

Nvidia DLSS 3.5 Teknolojisi Hakkında

Nvidia DLSS 3.5 renderleme teknolojisinin biraz daha gelişmiş modeli olarak düşünülebilir. DLSS 3.5 teknolojisi Ray Reconstruction’dan (yapılandırma desteği) yararlanarak özellikle ışın izlemeli oyunlarda daha kaliteli bir görüntü sağlıyor. Ray Reconstruction teknolojisi ışın izlemeli görüntüleri iyileştiren bir yapay zeka modeli olarak tanımlanabilir.

DLSS 3,5 teknolojisi, DLSS 3’ten tam beş kat daha fazla veri içermektedir. Bu teknoloji, uzamsal ve zamansal veri kullanımı konusunda daha doğru kararlar vermek, kalite seviyesini artırmak ve yüksek frekans verilerini korumak amacı ile ışın izleme etkilerini tanımaktadır.