Nvidia GeForce Now 2023 Oyun İstatistiklerini Paylaştı

Oyunculara yönelik ürettiği grafik işlemciler ile sektörün önemli aktörlerinden biri olan Nvidia, GeForce Now 2023 istatistiklerini paylaştı. Nvidia’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now 2023 verileri belli oldu. Verilere göre, platforma 1800’ü aşkın oyun eklendi ve oyuncular platformda 250 milyon saat vakit harcadı. İşte GeForce Now 2023 oyun istatistikleri…

Nvidia GeForce Now 2023 Oyun İstatistiklerini Duyurdu

Kalifornia merkezli bir teknoloji şirketi olan Nvidia, oyunculara yönelik grafik işlemci birimleri, otomotiv sektörü içinse yonga sistemleri üretmektedir. GeForce Now ile oyunculara bulut hizmeti sunan şirket, bu platform aracılığı ile oyun severlerin 4K 120 fps ya da 1080 p 240 fps kalitede oyun deneyimi yaşamalarını da sağlıyor. Ada Lovelace GPU mimarisinin yaratıcısı olan şirket, bu teknolojinin en akıcı ve sürükleyici oyun deneyimini yüksek çözünürlük ile sunduğunu iddia ediyor.

Bulut hizmeti GeForce Now’ın 2023 yılı verilerini açıklayan şirket, bu kapsamda oyuncuların yıl boyunca platformda geçirdikleri süreyi ve yeni eklenen oyunları paylaştı. Söz konusu verilere göre 2023’te, platformda 250 milyon saati aşkın süre geçirildi ve GeForce Now’a yeni yüklenen oyunlarla birlikte platformda 1800’den fazla oyun oldu.

GeForce Now’a yeni yüklenen oyunlar arasında Microsoft oyunları ile birlikte Activision Blizzard oyunları da eklendi. Bilindiği üzere geçtiğimiz Ekim ayında Microsoft Activision Blizzard satın alımını gerçekleştirmiş ve şirketi kendi bünyesine katmıştı. Bu kapsamda GeForce Now’a dahil olan ilk oyunlar; Call of Duty Modern Warfare 2 – 3 ile Warzone’du. 2023 Ağustos ayında PC Game Pass hizmetini desteklemeye başlayan GeForce Now bu kapsamda da pek çok oyunu bünyesine katmıştı.

GeForce Now’a Yeni Oyunlar Geliyor

Nvidia’nın açıklamalarında Xbox ve PC Game Pass oyunlarını sevindirecek bir haber de verdi. Bu kapsamda şirket Xbox ve PC Game Pass oyunlarından bazılarının GeForce Now’a ekleneceğini deklare etti. Şirket eklenecek oyunların tam listesini de verdi. Bahse konu oyunlar şu şekilde: