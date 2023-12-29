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Nvidia GeForce Now 2023 Oyun İstatistiklerini Paylaştı

En çok kullanılan bulut oyun hizmeti platformlarından biri olan GeForce Now'un 2023 verileri belli oldu. Nvidia, GeForce Now 2023 istatistiklerini paylaştı.

Emine Emre

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Nvidia GeForce Now 2023 İstatistiklerini Paylaştı
Nvidia GeForce Now 2023 İstatistiklerini Paylaştı

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Oyunculara yönelik ürettiği grafik işlemciler ile sektörün önemli aktörlerinden biri olan Nvidia, GeForce Now 2023 istatistiklerini paylaştı. Nvidia’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now 2023 verileri belli oldu. Verilere göre, platforma 1800’ü aşkın oyun eklendi ve oyuncular platformda 250 milyon saat vakit harcadı. İşte GeForce Now 2023 oyun istatistikleri

Nvidia GeForce Now 2023 Oyun İstatistiklerini Duyurdu

Kalifornia merkezli bir teknoloji şirketi olan Nvidia, oyunculara yönelik grafik işlemci birimleri, otomotiv sektörü içinse yonga sistemleri üretmektedir. GeForce Now ile oyunculara bulut hizmeti sunan şirket, bu platform aracılığı ile oyun severlerin 4K 120 fps ya da  1080 p 240 fps kalitede oyun deneyimi yaşamalarını da sağlıyor. Ada Lovelace GPU mimarisinin yaratıcısı olan şirket, bu teknolojinin en akıcı ve sürükleyici oyun deneyimini yüksek çözünürlük ile sunduğunu iddia ediyor.

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Bulut hizmeti GeForce Now’ın 2023 yılı verilerini açıklayan şirket, bu kapsamda oyuncuların yıl boyunca platformda geçirdikleri süreyi ve yeni eklenen oyunları paylaştı. Söz konusu verilere göre 2023’te, platformda 250 milyon saati aşkın süre geçirildi ve GeForce Now’a yeni yüklenen oyunlarla birlikte platformda 1800’den fazla oyun oldu.

GeForce Now’a yeni yüklenen oyunlar arasında Microsoft oyunları ile birlikte Activision Blizzard oyunları da eklendi. Bilindiği üzere geçtiğimiz Ekim ayında Microsoft Activision Blizzard satın alımını gerçekleştirmiş ve şirketi kendi bünyesine katmıştı. Bu kapsamda GeForce Now’a dahil olan ilk oyunlar; Call of Duty Modern Warfare 2 – 3 ile Warzone’du. 2023 Ağustos ayında PC Game Pass hizmetini desteklemeye başlayan GeForce Now bu kapsamda da pek çok oyunu bünyesine katmıştı.

GeForce Now’a Yeni Oyunlar Geliyor

Nvidia’nın açıklamalarında Xbox ve PC Game Pass oyunlarını sevindirecek bir haber de verdi. Bu kapsamda şirket Xbox ve PC Game Pass oyunlarından bazılarının GeForce Now’a ekleneceğini deklare etti. Şirket eklenecek oyunların tam listesini de verdi. Bahse konu oyunlar şu şekilde:

  • AI: The Somnium Files – Nirvana Initiative
  • Century: Age of Ashes
  • Amazing Cultivation Simulator
  • The Anacrusis
  • Darksiders 3
  • Age of Wonders 4
  • Before We Leave
  • Chorus
  • Europa Universalis 4
  • Control
  • Destroy All Humans!
  • Fae Tactics
  • Disgaea 4 Complete+
  • Surgeon Simulator 2
  • Edge of Eternity
  • Richman 10
  • Evil Genius 2: World Domination
  • Farming Simulator 17
  • The Forgotten City
  • Human Fall Flat
  • Martha is Dead
  • Immortal Realms: Vampire Wars
  • Metro Exodus
  • Lethal League Blaze
  • Neon Abyss
  • Matchpoint – Tennis Championships
  • Maneater
  • MotoGP 20
  • The Medium
  • Sable
  • Mortal Shell
  • Moving Out
  • MUSYNX
  • The Pedestrian
  • Observer: System Redux
  • Pathologic 2
  • Raji: An Ancient Epic
  • Recompile
  • Worms W.M.D
  • Remnant: From the Ashes
  • Remnant II
  • SpellForce 3: Soul Harvest
  • Sword and Fairy 7
  • Tainted Grail: Conquest
  • Tinykin
  • Worms Rumble

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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