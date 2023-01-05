Nvidia GeForce Now Otomobillere Geliyor!

Bugün Las Vegas’taki CES’te Nvidia, GeForce Now oyun akışı hizmetinin arabalara yöneldiğini duyurdu. Özellikle, BYD, Hyundai, Kia, Genesis ve Polestar’dan arabalar.

GeForce Now’ın 1.000’den fazlası bir denetleyiciyle oynanabilen 1.500’den fazla kitaplık kitaplığına erişmek için herhangi bir özel ekipmana (bir veya daha fazla denetleyici dışında) gerekmeyeceğini tahmin ediyoruz. Otomatik için GeForce Now istemcisi, Android veya tarayıcı tabanlı araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde çalışabilir. Oyunları kolayca seçip başlatmanıza izin veren bir uygulaması vardır.

Bahsetmişken, isterseniz A Plague Tale: Requiem, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Fortnite, Lost Ark ve Destiny 2 gibi en yüksek puan alan oyunları ve diğerlerini oynayabileceksiniz. Steam, Epic Games Store, EA uygulaması, Ubisoft ve GOG.com gibi önde gelen mağazalardan.

Bulut oyun hizmeti, park halindeyken veya şarj olurken sürücülere ve ön koltuktaki yolculara sunulacak. Bahsi geçen markalardan elektrikli aracınızın arka koltuk ekranları varsa, arka koltuktakiler her zaman, hatta yoldayken oynayabilir.

Hyundai, Kia ve Genesis markalarından oluşan Hyundai Motor Group, tüm serisinde Nvidia’nın Drive araç içi bilgi-eğlence sistemine sahiptir. BYD, geçtiğimiz Mart ayında, bu yılın ilk yarısından itibaren Nvidia’nın Drive Hyperion platformunda yaklaşan EV’leri inşa edeceğini duyurdu. Polestar, yazılım tanımlı mimarisi için Nvidia Drive’ı kullanırken, yaklaşan Polestar 3, Nvidia Drive Orin SoC tarafından destekleniyor.