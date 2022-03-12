Nvidia GeForce Now, üst düzey RTX 3080 katmanını denemeyi çok daha kolay hale getirdi

Nvidia GeForce Now, şu anda alabileceğiniz en iyi oyun akışı hizmetlerinden biridir. PC oyunlarına güç veren en büyük isimlerden biri tarafından destekleniyor ve Stadia gibi rakiplerden daha kapsamlı bir oyun ve teklif yelpazesi sunuyor (Google gerçekten var olduğunu hatırladığında).

Aralık ayında GeForce Now, yeni ve daha pahalı bir RTX 3080 abonelik katmanına kavuştu ve oyunculara çevrimiçi yüzücüleri savuşturmak zorunda kalmadan üst düzey bir oyun deneyimi sağladı. Önceden altı aylık bir taahhüt gerektirse de, yeni başlayanlar için yüksek performanslı bulut oyunlarının keyfini çıkarmak artık çok daha kolay ve daha ucuz.

Nvidia’nın blogunda duyurduğu gibi, kullanıcılar artık altı aylık peşin ödeme yapmak yerine 1 aylık artışlarla RTX 3080 katmanının keyfini çıkarabilirler. Kendi bulut tabanlı RTX 3080’inizi almak size biraz daha pahalıya mal olacak. Bu, GeForce Now’ın genellikle maliyeti olan90 TL tutarındaki standart abonelikten kayda değer bir artış, ancak mümkün olan en iyi performansın peşindeyseniz, geldiğinde bunu almak isteyeceksiniz. Shield TV cihazları 4K ve 60 fps’yi desteklerken, PC’lerde ve Mac’lerde 1440p ve 120 fps’ye ulaşabiliyor. Ayrıca ultra düşük gecikme süresi, sekiz saatlik oturum uzunlukları elde edersiniz ve oyun içi grafik ayarlarınızı beğeninize göre tamamen değiştirebilirsiniz.

6 aylık bir abonelik almayı tercih ederseniz, bu hala bir seçenek ve fiyatı 375 TL. Uzun vadeli yatırım yapmak istiyorsanız, satın alma işleminizle birlikte size bir ay ücretsiz puan kazandıran, kolayca daha akıllı bir satın almadır. Unutmayın RTX 3080 Türkiye’de kullanıma açıldığında yaklaşık 2 katı gibi bir ücretle karşılaşabilirsiniz. Nvidia’yı başladığından beri destekleyen aboneler – ayrıca abonelik fiyatından %10 indirim alırlar ve “Ömür Boyu Kurucular” statülerini kaybetmeden yükseltme yapabilirler.

RTX 3080’in bulutta neler yapabileceğini denemek isteyen bir GeForce Now kullanıcısıysanız, üyeliğinizi başlatmak için biraz beklemeniz gerekecek. Fakat yurt dışında yaşıyorsanız hemen yükseltebilirsiniz.

GeForce NOW RTX 3080 üyeliği başlangıçta aşağıdaki bölgelerde kullanıma sunulacaktır:

Kuzey Amerika Avrupa Orta ABD Kuzeydoğu Avrupa Orta Batı ABD Orta Avrupa Kuzeydoğu ABD Güneybatı Avrupa Güney ABD Batı Avrupa Güneydoğu ABD Güneybatı ABD Batı ABD Bölgelerde GeForce NOW RTX 3080 Üyelikleri kullanılabilir olduğunda GeForce NOW Sunucu Durumu sayfasındaki bölge adının yanına “RTX 3080 İçin Hazır” ifadesi eklenecektir.