2,056 trilyon dolarlık bir piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Nvidia konsol pazarına giriyor. Gücünü GeForce’dan alacağı söylenen taşınabilir oyun konsolu; Steam Deck ve Nintendo Switch’e rakip olabilir. İşlemci ve grafik işlem birimleri kalitesi ile sektörün en güçlülerinden olan Nvidia, yeni bir alana doğru dümen kırıyor olabilir. İşte detaylar…

Nvidia Konsol Pazarına Giriyor!

Kaliforniya merkezli teknoloji firması Nvidia, alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biridir. İşlemci, grafik işlem birimleri, yapay zeka tabanlı yazılımlar üreten şirketin iş alanını genişleterek taşınabilir oyun konsolu üretmeye başlayacağı söylenmekte. Tasarlayacağı oyun konsolunun daha çok Steam Deck ve Nintendo Switch’e benzeyeceği de söylenenler arasında. Duyumlar arasında yer alan bir diğer önemli bilgi ise taşınabilir konsoluna Nvidia GeForce’un güç vereceği yönünde.

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Son dönemde popülaritesini artıran taşınabilir oyun konsolu alanı, teknoloji şirketlerinin de radarına girdi. Pazarda kendine yer edinmek isteyen firmalar el konsolu geliştirme çalışmalarına başladı. Nvidia da bu kapsamda gücünü göstermek isteyen firmalardan biri. Taşınabilir oyun konsolu piyasasında pek çok marka AMD ve Intel işlemcilerini kullanmakta. Örneğin en bilinen ROG Ally, Steam Deck ve Lenovo Legion Go AMD işlemcileri ve grafik birimleri barındırmakta.

Taşınabilir Oyun Konsolu Nvidia DLSS Destekli Olabilir

Nvidia’nın yeni ürünü el konsolunun ise Nvidia DLSS destekli olması bekleniyor. Bu bakımda şirket, sıkı bir rekabete giriyor denebilir. Youtube kanalı Moore’s Law is Dead şirket hakkında bazı bilgileri açıkladı. Nintendo switch 2 taşınabilir oyun konsolunda Nvidia silikonunu doğrulamakla birlikte, markanın bilgisayar odaklı taşınabilir bir konsol üzerinde çalıştığını da deklare etti. Moore’s Law is Dead’in aktardığı bilgiler bu kadarla kalmadı ve şirketin konsolda Intel işlemcisini kullanabileceğini de belirtti.

Intel işlemcilerin güçleri zaten malum, Intel ve Nvidia gibi iki devin iş birliği ile nasıl bir konsolun piyasaya çıkacağı oldukça merak ediliyor. Bahse konu Youtube kanalından gelen bilgiler bu kadar ve söz konusu taşınabilir oyun konsolu hakkında başka bir detay bilinmiyor. Bununla birlikte Nvidia standart ekran kartlarında bulunan DLSS, DLAA ve Frame Generation özelliklerinin, yeni çıkacak olan Nvidia el konsolunda da bulunması beklenmekte.

Nvidia Hakkında

Son raporlara göre Nvidia’nın piyasa değeri 2,056 trilyon dolar olarak açıklandı. Bu piyasa değeri ile Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco’yu bile geride bırakan şirket, dünyanın en değerli üçüncü şirketi olarak kayıtlara geçti. Nvidia üçüncü olurken Microsoft 3,087 trilyon dolar piyasa değeri ile birinci ve Apple da 2,774 trilyon dolar değeri ile ikinci sıradaki yerlerini korudu.

1993 yılında Kaliforniya merkezli olarak kurulan Nvidia, oyunculara yönelik grafik işlemciler, mobil cihazlar ve otomotiv pazarı için de yonga setleri üretmektedir. Şirketin grafik işlemci ailesi olan GeForce, AMD Radeon’un sıkı rakibidir. Teknoloji sektörünün güçlü aktörlerinden olan şirket şimdi de el konsolu pazarına girmeyi planlamaktadır.