Ana Sayfa » Oyun Nvidia RTX Remix ile Eski Oyunlar Yenilenebiliyor Oyun Nvidia RTX Remix ile Eski Oyunlar Yenilenebiliyor Emine Emre 9 Görüntüleme

Nvidia RTX Remix yazılımı ile eski oyunlar yenilenebiliyor. Beta sürümü yayınlanan yazılımla yapılan işler oldukça başarılı. Buyurun detaylar...

Teknoloji devlerinden biri olan Nvidia yeni yazılımı ile harikalar yaratıyor. Bu yazılım eski teknoloji ile üretilmiş oyunlara yenilik getirerek modernleştiriyor. Nvidia RTX Remix ile eski oyunlar yenilenerek daha kaliteli bir oyun deneyimi elde edilebiliyor. Aydınlatma ve dokuların iyileştirilmesi konusunda oldukça başarılı görünen Nvidia’nın bu yeni yazılımı ile ilgili detaylara bakalım…

Nvidia RTX Remix ile Eski Oyunlar Yeni Dokular ve Işıklandırmalarla Modernize Ediliyor

Nvidia RTX Remix yazılımının beta sürümünü yayınladı. Daha çok modcuları işine yarayacak olan bu yazılım ile eski oyunların dokusu ve ışıklandırması iyileştirilebilmekte. Eski oyunlarından vazgeçemeyen ama yeni teknolojinin sunduğu grafik, doku ve ışıklandırma kalitesini de görmek isteyen oyun severler için RTX Remix yazılımı mükemmel bir gelişme diyebiliriz. Nvidia RTX Remix şu an için Beta sürümünde olmasına rağmen tüm bir oyunun modernize edilmesinde kullanılabiliyor. Yazılım kapsamında oyunlara ışın izleme ya da yapay zeka ile boyutlandırılmış dokular eklenebilmekte.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

RTX Remix beta sürümünde olduğu için ücretsiz bir şekilde indirilebilir durumda ve Nvidia, özellikle modcuların bu yazılımı kullanmasını ve geri bildirim yapmasını istiyor. Şirket, geri dönüşlere göre yazılımda iyileştirmeler yapmayı ve geliştirmeyi hedefliyor. Nvidia RTX Remix yeni teknolojinin eski oyunlara uyarlanması konusunda harika işler çıkarıyor ancak yazılım her oyunda kullanılamıyor. Uyumlu oyunların tam listesi modDB’nin sitesinde mevcut.

RTX Remix Hangi Oyunlarda Kullanılabiliyor?

RTX Remix yazılımına uygun olan oyunlara birkaç örnek verecek olursak; Garry’s Mod, Need for Speed Underground 2, Call of Duty 2, Vampire The Masquerade – Bloodlines, Hitman 2 Silent Assassin, Freedom Fighters ve benzeri gibi DirectX 8 ile 9 yapımları sıralayabiliriz.

Nvidia RTX Remix yazılımı, ücretsiz bir DLC olan Portal with RTX remaster ve modcu yapımı Portal Prelude RTX’de halihazırda kullanılmış durumda. Orbifold Studios da Nvidia’nın bu yazılımını kullanarak Half-Life 2 RTX An RTX Remix Project’i oluşturmuş durumda. Söz konusu proje oyunun topluluk odaklı bir yeniden düzenlemesi şeklinde tanımlanabilir. Half-Life 2 RTX An RTX Remix Project aşağıdaki linkten izlenebilir.

Nvidia’nın RTX Remix yazılım paketi modcular için bulunmaz fırsat denilebilir. Bu denli derin ve detaylı bir paketi ücretsiz bir biçimde kullanabilme fırsatına sahip olmak modcuları oldukça heyecanlandırıyor. Şimdiye kadar RTX Remix kullanılarak oluşturulmuş oyunlar gerçek anlamda etkileyici. Modcuların RTX Remix ile nasıl işler çıkaracağı merakla bekleniyor.