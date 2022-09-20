Nvidia Yeni Araç İçi Sistemini Duyurdu – Otonom Araçlar

Nvidia’nın bugünkü GTC fuarında şirket, araç içi bilgi işlem çabalarında, aracınızı bir dizi AI destekli ekran ve gösterge panosu ile donatabilecek yeni bir ürün de dahil olmak üzere iki yeni sistemi duyurdu.

İlk duyuru, yolcular için oyun ve film akışının yanı sıra sürücüler için grafikler ve görseller içeren yeni bir araç içi bilgi-eğlence sistemini içeriyor. Drive Concierge olarak adlandırılan Nvidia, sürüşü “daha keyifli, rahat ve güvenli” hale getireceğini söylüyor.

Daha ilginç görünen özelliklerden biri, sürücü kokpitine çok daha fazla ayrıntı ve bilgi getirecek. Yalnızca hız, yakıt aralığı ve katedilen mesafe gibi standart ölçümleri görüntüleyebileceksiniz, aynı zamanda Nvidia, Drive Concierge’in sürücüsüz araçlar için Sürücü Şoför sistemi ile entegre olduğunu ve bunun da sürücülere otomobilin daha ayrıntılı bir görünümünü sunacağını ekliyor. Ayrıca, Drive Concierge özellikleri etkinleştirildiğinde dikkatlerinin tamamen yolda olduğundan emin olmak için sürücüleri izleyebiliyor.

Yolcular için Drive Concierge, oyun ve filmleri herhangi bir araç içi ekranda yayınlayabiliyor. Kullanıcılara, başlıkları yayınlamak için bir uygulama seçeneği sunuyor ve ayrıca Nvidia’nın GeForce Now oyun akışı platformuyla bağlantı kuruyor.

Bu Nvidia’nın otomobil dünyasında yaptığı ilk hareket değil. Şirket, Omniverse Avatar Cloud Engine’in geliştiricilerin rezervasyon yaptırabilen, araç kontrollerine erişebilen ve önerilerde bulunabilen araç içi AI asistanları oluşturmasına olanak tanıdığına dikkat çekti. Bu, Drive Concierge tarafından sunulan özellikleri destekleyen bir şey olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Otonom Araç Bilgisayarı

Nvidia’nın araç sahiplerini ilgilendirebilecek ikinci duyurusu, şirketin “güvenli ve güvenli otonom araçlar için yeni nesil merkezi bilgisayar” olarak tanımladığı Drive Thor olarak adlandırılıyor.

Drive Thor, otomatik ve destekli sürüş ve park etme dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri kapsıyor. Ayrıca, araç içi bilgi-eğlence sistemleri ve sürücü ve yolcu izleme dahil olmak üzere Drive Concierge’de bulunanlara benzer özelliklere güç veriyor gibi görünüyor.

Nvidia, Drive Thor’un çip üzerinde merkezi bir sistem olduğunu açıklıyor. Bu, otomobil üreticilerinin çeşitli özellikleri çalıştırmak için otomobilin tamamına birden fazla kontrol ünitesi yerleştirmesi gerekmediğinden, otonom ve sürücü destekli sistemlerin daha verimli çalışabileceği anlamına geliyor.

Nvidia, Drive Thor’un önceki yinelemelerden daha iyi performans göstermesinin başka yolları olduğunu iddia ediyor. Derin sinir ağı performansını dokuz kata kadar artıran yeni bir Tensör Çekirdeği bileşeni olan bir çıkarım transformatörü motorunun dahil edilmesi var. Bu da daha iyi AI çıktısıyla sonuçlanıyor.