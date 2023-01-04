Nvidia’nın GeForce Now oyun akışı hizmeti elektrikli araçlara geliyor

Bugün Las Vegas’taki CES’te Nvidia, GeForce Now oyun akışı hizmetinin elektrikli araçlara yöneldiğini duyurdu. Özellikle, BYD, Hyundai, Kia, Genesis ve Polestar markaları.

GeForce Now’ın 1.000’den fazlası bir joystickle oynanabilen 1.500’den fazla oyun kitaplığına erişmek için herhangi bir özel ekipmana (bir veya daha fazla joystick dışında) gerekmeyeceğini düşünüyoruz. Otomobil için GeForce Now istemcisi Android veya tarayıcı tabanlı araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde çalışabilir. Oyunları kolayca seçip başlatmanıza izin veren bir uygulaması vardır.

Bahsetmişken, isterseniz Steam, Epic Games Store, EA uygulaması, Ubisoft ve GOG.com gibi önde gelen mağazaların oyunları olan A Plague Tale: Requiem, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Fortnite, Lost Ark ve Destiny 2 gibi zorlu ve kalitesi yüksek oyunları ve diğerlerini oynayabileceksiniz.

Bulut oyun hizmeti, park halindeyken veya şarj olurken sürücülere ve ön koltuktaki yolculara sunulacak. Yukarıda bahsi geçen markaların elektrikli araçlarının arka koltuk ekranları varsa, arka koltuktakiler her zaman, hatta yoldayken oynayabilir.

Hyundai, Kia ve Genesis markalarından oluşan Hyundai Motor Group, tüm serisinde Nvidia’nın Drive araç içi bilgi-eğlence sistemine sahiptir. BYD, geçtiğimiz Mart ayında, bu yılın ilk yarısından itibaren Nvidia’nın Drive Hyperion platformunda yaklaşan elektrikli araçları inşa edeceğini duyurdu. Polestar, yazılım tanımlı mimarisi için Nvidia Drive’ı kullanırken, yaklaşan Polestar 3, Nvidia Drive Orin yonga setleri tarafından destekleniyor.