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Aksiyon rol yapma video oyunu Avowed hakkında detaylar netleşmeye devam ediyor. Obsidian yeni oyunu Avowed 2024 yılında geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli oyun geliştirme stüdyosu Obsidian Entertainment tarafından uzun süredir geliştirilmeye devam edilen aksiyon rol yapma video oyunu Avowed’in çıkış tarihi belli oldu. Obsidian yeni oyunu Avowed 2024 yılı son baharında gelecek. Heyecanla beklenen yapımın ilk günden Xbox ve PC Game Pass’te de yer alacağı öğrenildi. Cepkolik okurları ile birlikte diğer detaylara göz atalım…

Obsidian Yeni Oyunu Avowed 2024 Sonbaharında Çıkış Yapacak!

Oyun sektörünün önemli paydaşlarından biri konumunda bulunan ABD merkezli oyun stüdyosu Obsidian’ın merakla beklenen oyununun geliştirilmesinde son aşamaya gelindi. Avowed isimli rol yapma macera oyunu, 2024 yılının son çeyreğinde gamerlar ile buluşacak. Obsidian Entertainment’in geliştirdiği oyunun yayıncısı ise Xbox Game Studios olacak.

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Bilindiği üzere Obsidian Entertainment, 20 yılı aşkın süredir oyun sektöründe boy gösteriyor ve birbirinden önemli oyunlar geliştirdi. 2003 yılında Black Isle Studios’un kapanışından sonra eski Black Isle çalışanları Feargus Urquhart, Chris Avellone, Chris Parker, Darren Monahan ve Chris Jones tarafından kurulan firmanın hali hazırda CEO koltuğunda da Feargus Urquhart oturuyor.

Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak aksiyon rol yapma video oyunu Avowed için Steam de gamerlar “istek listesine” ekleme işlemi gerçekleştirebilirler. Bunun yanı sıra, oyunun çıkış yapacağı ilk gün Xbox ve PC Game Pass’e gelecek olması da kullanıcıları memnun etmiş durumda. Oyunun fiyatına yönelik olarak ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, yapımın fiyatının Steam de 40 dolar civarında olabileceği tahmin ediliyor. Türkiye için oyuna özel bir fiyat belirlenip belirlenmeyeceği de merak konusu olmayı sürdürüyor.

Oyuncular Ne Diyor?

Avowed’in çıkış tarihinin netleşmesinin ardından gamerların sosyal medyada oyun hakkında yaptıkları yorumlarda da artış yaşandı. Oyunu heyecanla bekleyen kitlenin Avowed hakkındaki görüşlerinden bir kaçına göz atalım:

“Kılıçlı, büyülü açık dünya oyunu bekliyordum ne zamandır. İnşallah iyi bir oyun çıkar da uzun zaman oynarız severek. İşin içine Xbox da dahil olmuş, herhalde kötü çıkmaz.”

“Bu tarz bir oyuna göre oynanış sönük kalmış gibi. Oyun bir tık aceleye gelmiş gibi hissettirdi. Zaten geçen sene çıkan ilk gameplay fragmanından belli ediyordu. Ondan bu yana görsellik biraz daha pürüzsüz, ama oynanış çok fazla bir şey vaat etmiyor gibi. Umarım yanılırım.”

“Uzun zamandır beklediğim oyunlardan biri ama oynanış videosu ve grafikleri pek iyi bir şey vaat etmiyor gibi doğrusu. İnşallah oyun piyasaya çıkana kadar geliştirirler de kaliteli bir oyun oynarız.”