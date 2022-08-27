Ödemeli Aramalar Nasıl Yapılır? (Turkcell, Vodafone ve Türk Telefon)

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefonlar hayatımızda önemli bir yere sahip oldu. Özellikle iletişim konusunda bizlere büyük kolaylık sağlıyor. İletişime geçmek için ya internete yada dakikaya ihtiyacımız var. Peki ikisi de yoksa ne yapacağız? Bu durumlarda ödemeli arama ile beraber karşı tarafa iletişim kurma isteğimizi iletebiliriz. Bugünkü yazımızda sizlere ödemeli arama nasıl yapılır sorusunun cevabını vereceğiz.

Telefonlardan iletişim kurmak için bir hatta ihtiyacımız vardır. Bunun için belli GSM operatörleri mevcuttur. Sizlerde, size en uygun gelen GSM operatörlerinden birisini seçip, müşterisi olabilirsiniz. İsterseniz faturalı isterseniz de faturasız hatları kullanabilirsiniz. Her ne kadar bu hatları kullansanız da, bazı zor durumlarda ödemeli arama yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Ödemeli arama, hatta kontör, paket bitimi ya da faturanın ödenememesi gibi durumlarda, arama yapmanızı sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında ödemeli arama ücreti karşı tarafın faturasına yansımaktadır. Ödemeli çağrı istediğiniz karşı tarafa gönderilir, eğer karşı taraf kabul ederse çağrı başlar. Bu işlem her operatörde farklılık gösterir ve hepsinde ücretler değişiklik gösterir.

Turkcell Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Önce arama ekranına 135 kodunu, ardından da aramak istediğiniz numarayı yazın.

Numaranın sonuna # işaretini koyduktan sonra arama tuşuna basın. Örnek; 1355XXXXXXXXX#

Eğer arama yaptığınız kişi ödemeli aramayı kabul ederse telefonunuz çalacak ve görüşme başlayacak.

Ödemeli arama tüm operatörlerde ücretli bir hizmettir. Turkcell ödemeli arama ücreti ise 3,49 TL. Bu ücret bir görüşme için tek seferlik ödeniyor. Ayrıca ödemeli arama görüşme süresi de 10 dakika. Süre dolduktan sonra çağrı otomatik olarak sonlandırılıyor.

Vodafone Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Önce 149 kodunu, ardından aramak istediğiniz numarayı yazın.

Numarayı yazdıktan sonra sonuna # işaretini ekleyip arama tuşuna basın.

Karşı taraf görüşme talebini “ EVET ” yazarak kabul ederse, telefonunuz çalacaktır.

” yazarak kabul ederse, telefonunuz çalacaktır. Mesaj ile Beni Ara mesajı göndermek:

Önce mesaj kutusuna BENIARA yazıyoruz. Ardından bir boşluk bırakarak aramak istediğiniz numarayı yazın. Örnek; BENIARA 05XXXXXXXXX

Mesajı 8090’a gönderin.

Vodafone, ödemeli işlemi için kullanıcılarına iki farklı yol sunuyor. Bu yollardan istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca Beni Ara özelliği ile beraber karşı tarafa arama talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için her iki tarafında Vodafone müşterisi olması gerekiyor.

Türk Telekom Ödemeli Arama Nasıl Yapılır?

Arama yapmak istediğiniz numarayı başında “0” olmadan 9696’ya mesaj gönderebilirsiniz. Örnek; 555XXXXXXX

Arama ekranına önce 135 yazıp sonra numarayı girip, bir de sonuna # işaretini ekledikten sonra arama yapabilirsiniz. Örnek; 135555XXXXXXX

Aramak istediğiniz numaranın başına 9696 ekleyerek arama yapabilirsiniz. Örnek; 9696555XXXXXXX

Türk Telekom, kullanıcılara üç farklı yöntem sunuyor. Bunlardan dilediğinizi seçebilirsiniz. Türk Telekom’da ödemeli ücretlendirmesi ise, hattım normal şartlardaki konuşma ücreti üzerinden tahsil ediliyor. Eğer ki faturalı bir hatta sahipse, faturasına yansıtılıyor.

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