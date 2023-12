Olay Oyun Suicide Squad: Kill the Justice League Bu Kez de Sızan Senaryosu İle Gündemde

Ünlü oyun stüdyosu Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Suicide Squad: Kill the Justice League için geri sayım sürerken oyuna dair ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oyunun senaryosu sanal mecralarda gezinmeye başladı, ancak Rocksteady Studios tarafından sızan senaryoya dair oyunculara “uyarı” geldi. Daha önce de Epic Games’in yanlışlıkla bedava dağıtması ve sonrasında geri toplaması ile adını duyuran oyun henüz piyasaya çıkmadan gündemde epeyce yer tuttu.

Suicide Squad: Kill the Justice League Senaryosu Sızdı, Oyuncular Öfkeli!

2024 yılı Ocak ayının sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Batman: Arkham serisi oyunlarından çok oyunculu yapım Suicide Squad: Kill the Justice League yine gündemde. Oyunun senaryosu sızdırıldı ve bu durum kısa sürede sosyal medyanın önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Konu hakkında kısa sürede açıklama yapan oyunun geliştirici stüdyosu Rocksteady Studios, resmi Twitter hesabından şu açıklamayı ve paylaşımı yaptı:

Kısa sürede yüz binlerce kez görüntülenen ve on binlerce kez de etkileşim alan paylaşım, oyuncuların öfkesini dindirmeye yetmedi. Oyunun “canlı hizmet” olmasından rahatsız olan önemli bir kitle mevcut… Senaryonun da bu doğrultuda olması ile birlikte oyuncuların öfkesi katlandı. Konu hakkında paylaşımlarda bulunan gamerlardan bazılarının yorumları şu şekilde:

“Üzgünüm Rocksteady. 2012’den beri BÜYÜK bir hayranıyım ama canlı hizmet öyle değil mi? Diğerleri gibi ben de satın almayacağım.”

“Yine de oyunu satın alıp kendi gözlerimle göreceğim, Asylum, City ve Knight’ın hikaye özetlerini yüksek sesle okuyunca kulağa berbat geliyor ama oyunu gerçekten oynadığınızda daha iyi akıyor.”

“Hepiniz bir NaughtyDog çekip pes etmeli ve yeniden tek oyunculu bir Batman oyununa odaklanmalıydınız. Suicide Squad: Kill the Justice League oyun tarihine başarısız bir deneme olarak geçecek.”

“Oyun tarihinin en sevilen karakterlerinden birini en saygısız şekilde öldürdüğünüz için tebrik ederiz.”

Epic Games Bedava Dağıtmış ve Geri Toplamıştı!

Senaryo sızıntısı ve oyuncuların tepkileri ile gündeme gelen Suicide Squad: Kill the Justice League, geçtiğimiz aylarda da Epic Games Store’un yaptığı bir yanlışlıkla gündeme gelmişti. 70 dolarlık oyunu yanlışlıkla ücretsiz şekilde ön siparişe açan Epic Games Store, on binlerce Türk oyuncunun bedava Suicide Squad: Kill the Justice League almasının ardından yanlışlığı fark etmiş ve oyunun siparişini erişime kapatmıştı.

Söz konusu Suicide Squad Kill the Justice League Epic Games de Ücretsiz haberine buradan göz atabilirsiniz.

Ertesi gün de oyunu kütüphanelerden tekrar toplamaya başlayan Epic Games Store’a oyuncular tepki gösterse de, yapılanın bir yanlışlık nedeniyle olmasından dolayı olay kısa sürede kapanmıştı.