Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros Interactive Entertainment tarafından yakında yayınlanacak olan Suicide Squad Kill the Justice League Epic Games de ön siparişe açıldı. Oyunun ön siparişi sürpriz şekilde ücretsiz şekilde yapılabiliyor. Bu durum kısa sürede ülkemiz oyun sektöründe gündem oldu. Zira oyunun yurt dışı fiyatı 100 dolar seviyesinde bulunuyor. Pek çok gamer, şimdiden oyunun siparişini geçti bile.

Suicide Squad Kill the Justice League Epic Games de Ücretsiz

Bugün (15 kasım Çarşamba) akşam üzerinden başlamak üzere; Epic Games Store da dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Gelecek yıl çıkış yapması beklenen Batman: Arkham serisi oyunlarından Suicide Squad: Kill the Justice League platform üzerinden ücretsiz şekilde sipariş verilebilmeye başlandı. Oyunun Standart ve Digital Deluxe Edition’ı ücretsiz görünmeye başlayınca, pek çok oyuncu anında sipariş geçmeye başladı.

En güncel oyun indirim haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bu durumun bir hata nedeniyle mi, yoksa Epic Games’in kısa süreliğine sağladığı bir kampanya sebebiyle mi olduğu ise anlaşılamadı. Ön siparişini ücretsiz şekilde geçen pek çok oyuncu ise heyecanlı bir bekleyişe geçti. 2 Şubat 2024 itibariyle çıkış yapacak oyunun, Epic Games Store’dan ücretsiz şekilde sipariş geçenlere verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Steam de ön siparişe hali hazırda kapalı olan oyunun; Steam Amerika’daki fiyatı ise 70 dolar (Standart) ve 100 dolar (Digital Deluxe Edition) olarak görünüyor. Bu durum, oyunu bedava alan oyuncular için çok cazip bir fırsat geldiği anlamını taşıyor. Bununla birlikte, siparişlerin iptal edileceğini ve durumun bir hatadan kaynaklandığını ön gören pek çok oyuncu da mevcut…

Oyuncular Ne Dedi?

Kısa sürede oyun forumlarında ve sosyal medyada gündem olan durum sonrasında, binlerce gamer oyunun siparişini vermek üzere Epic Games Store’a akın etti. Verilen siparişlerin ardından, oyunun “ücretsiz” durumunun kaldırıldı ve akabinde de ilgili sayfada “Bu içerik şu anda platformunda veya bölgende mevcut değil” uyarısı görünmeye başladı. Oyuncuların durumla ilgili yorumlarından bazılarına göz atmak gerekirse:

“Hemen aldım, geri isterlerse vermem. Verilen mal geri alınmaz, alınan verilmez. Hediyeniz olsun, büyütülecek bir durum yok, koskoca Epic Games ne de olsa…”

“Aldık bakalım, oynamak kısmet olacak mı..? Stresli bekleyiş başladı. Umarım kaldırmazlar.”

“Ben satın almıştım ücretsiz şekilde ama şimdi girdim baktım kütüphaneme, tıklanmıyor oyuna, sanırım geri çekmişler.”

Son gelen yorumlardan da görüleceği üzere, oyunu ücretsiz şekilde alan binlerce gamer olsa da, Epic Games bu durumu bir hata olarak görebilir ve muhtemelen kütüphanelerden bedava alınan Suicide Squad Kill the Justice League’i silebilir.