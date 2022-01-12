OLED iPadler Bu Yıl Da Gelmiyor – İşte Nedeni

Dün, gelecekteki iPad’lerin 15 inç OLED ekrana sahip olacağına dair haberleri vardı. Ancak, 2024 yılına kadar mümkün olmayabileceğini belirten yeni raporlar ortaya çıktı.

Yeni bilgilere göre, Apple bu yıl OLED iPad planlarından vazgeçti. Kaynaklar, bu kararın arkasındaki nedenin; Samsung’un Apple’ın kalite gereksinimlerine uygun OLED ekranları uygulanabilir bir fiyata sunamaması olduğunu belirtti.

Cupertino merkezli dev, OLED panellerin geleneksel tek yığın yapı yerine; iki emisyon katmanı olan iki yığın tandem yapısına sahip olmasını istiyor. Bu paneller, geleneksel OLED panellerden daha parlak ve üretimi çok daha karmaşık ve maliyetli.

Raporda, bu gereksinimin projeyi Apple’ın fiyatıyla; Samsung için finansal olarak dayanılmaz hale getirdiği belirtildi. Bununla birlikte, yeni nesil bir üretim süreci, üretim maliyetini azaltarak sorunu çözecek. Ancak bu, Samsung’dan yeni ekipman satın almak ve tesislerinde ayarlamalar yapmak için önemli bir yatırım gerektirecek.

Yeni ekipman muhtemelen 2023’te teslim olacak ve müşterilerin; iki yığın tandem yapılı OLED panellere sahip bir iPad için 2024’e kadar beklemesine neden olacak. İki teknoloji şirketi de hala konuyu tartışıyor.

Kaynaklar, Samsung’un bu sefer Apple’dan yeterince büyük bir sipariş alabilirse, bu proje için harcama planını tamamlayabileceğini ve 2022’nin üçüncü çeyreğinde gerekli ekipmanı sipariş etmeye başlayabileceğini öne sürüyor.

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