Olumsuz Yorumlara Maruz Kalan Rebel Moon Netflix’te En Çok İzlenen Film Oldu

Zack Snyder, Rebel Moon – Part One: A Child of Fire filmini Star Wars’tan ilham alarak oluşturmuş ve tıpkı onun gibi bir seri oluşturmak için yola çıkmıştı. Ancak film hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğenilmedi ve olumsuz yorumlar aldı. Eleştirilere rağmen, bu hafta Rebel Moon Netflix’te en çok izlenen film olmayı başardı. Film 2 günde 24 milyona yakın izlendi.

Rebel Moon Netflix’te En Çok İzlenen Film Olarak Zirveye Oturdu

Zack Snyder yönetmenliğinde çekilen Rebel Moon filmi, 15 Aralık 2023’te vizyona girdi. Sayılı sinema salonunda gösterimi yapılan film 22 Aralık’ta ise Netflix’te yayımlandı. Reel Moon’u izleyen eleştirmenler filmi beğenmedi. DC filmleri ile başarıyı bulamayan Zack Snyder, Reel Moon’dan umutluydu ancak eleştirmenler Snyder’ın yeni filmini de olumsuz yorumladı. Reel Moon Snyder’ın yönetmenliğini yaptığı filmlerden en düşük puanı alan yapımlardan biri oldu; Rotten Tomatoes puanı yüzde 25 seviyesinde kaldı.

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Eleştirmenler tarafından olumsuz yorumlar alan film, izleyici kanadında da pek beğenilmedi. Ancak buna rağmen yine de izlenme rakamları çok yüksek geldi. Netflix platformu verilerine göre bu hafta en çok izlenen film koltuğunda Leave the World Behind oturuyordu fakat Rebel Moon bu filmi geride bırakarak zirveye oturdu. Rebel Moon 18 – 24 Aralık tarihleri arasında 23,9 milyon izlenme almış durumda ve bu rakam 22 Aralık’ta yayımlanmış bir film için oldukça yüksek.

Rebel Moon izlenme sayısı bu denli hızlı ilerlerse, film Netflix’in en çok izlenen yapımları arasına girebilir. Netflix en çok izlenen filmler listesinin 10. sırasında Extraction 2 filmi, 135 milyon izlenme sayısı ile bulunuyor. İyi bir başlangıç yapan Reel Moon’un bu filmin yerini alabilmesi için izlenme sayısının bir müddet daha bu şekilde yüksek seviyelerde gerçekleşmesi gerekiyor. Filme olan yoğun ilgi azalmazsa, Rebel Moon’un en çok izlenen filmler arasına yerleşmesi muhtemel.

Rebel Moon Bir Film Serisine Dönüşebilecek mi?

Zack Snyder’in bu filmi bir seriye dönüştürme düşüncesinden yukarıda bahsetmiştik. Bu kapsamda Rebel Moon 2’nin fragmanı yayımlandı bile. Ancak film ilk hafta sonundaki izlenme performansını devam ettiremezse bu seri planı yalnızca bir hayal olarak kalabilir. Rebel Moon serisi yalnızca 2 filmle sınırlı mı kalacak yoksa ilerleyebilecek mi, Rebel Moon’un önümüzdeki haftalardaki performansına bağlı.

Öte yandan Rebel Moon – Part One: A Child of Fire Netflix’in en yüksek finansman sağladığı filmlerden biri. Yani filmin tutması Netflix için de büyük önem taşıyor.