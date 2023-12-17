One Piece Remake Animesi Netflix İçin Geliyor

Anime severler ve One Piece hayranları için müjdeli haber bugün (17 Aralık Pazar) Netflix’ten geldi. Netflix Geeked resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla, One Piece Remake Animesi çekileceği ve Netflix de yayımlanacağı duyuruldu. 1 buçuk dakikalık video eşliğindeki duyuru, hem One Piece hayranlarını hem de anime tutkunlarını son derece memnun etti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan gelişmeye Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

One Piece Remake Animesi Netflix İçin Yapılacak

Dünyaca ünlü medya ve dijital içerik platformu Netflix, abonelerinin karşısına birbirinden güzel yapımlarla gelmeye devam ediyor. Netflix’in abonelerine son müjdesi bugün geldi. WIT Studio tarafından One Piece Remake Animesinin Netflix için yapılacağını belirten duyuru, Netflix Geeked resmi Twitter (X) hesabından paylaşıldı.

“BÜYÜK HABER! Orijinal “ONE PIECE” mangasının hikayesini East Blue yayından başlayarak yeniden yaratan “THE ONE PIECE” Netflix’e geliyor” ifadesiyle 1,5 dakikalık video eşliğinde duyurulan paylaşım şu şekilde:

BIG NEWS!! Recreating the story of the original "ONE PIECE" manga, starting from the East Blue arc, "THE ONE PIECE" is coming to Netflix‍ 🏴‍☠️ pic.twitter.com/DSwJ6I1ybv — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 17, 2023

Kısa sürede yüz binlerce kez görüntülenme alan ve on binlerce kez beğenilen paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. An be an artan paylaşımın etkileşim sayıları; animenin hayran kitlesini de ortaya koyuyor.

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One Piece Hayranları Son Derece Mutlu ve Heyecanlı!

Netflix Geeked resmi Twitter (X) tarafından duyurulan gelişme sonrasında kısa sürede haber sosyal medyanın gündemine oturdu. One Piece hayranlarının konu hakkında yaptığı paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“Harika bir haber… Zaten lazımdı One Peice’e böyle bir şey, eski animasyonlar hem çok eski kaldı hem de anime haftalık yayınlandığı için bölümler sakız gibi uzatılmış durumda. Sezonluk bir remake projesi seriyi çok daha geniş kitlelere yayar.”

“Nihayet beklediğim haber geldi; 598. bölümde kalmıştım. Çabucak gelir umarım. 4K hem de 16:9 izleyebileceğiz. Günümü güzelleştirdi bu haber doğrusu…”

“One Piece izleyebileceğim nihayet. Ses aktörleri değişmez inşallah. Ne zaman geleceğine dair bir haber var mı?”

“Nihayet, uzun zamandır bekleniyordu; pek çok ARC zaman darlığı nedeniyle düşük kalitede yayımlanmıştı…”

One Piece Remake Animesi Netflix’e Ne Zaman Gelecek, Kaç Bölüm Olacak?

One Piece hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri de yapımının ne zaman Netflix’e gelebileceği ve izlenebileceği… Bu konuda henüz resmi bir tarih açıklanmış değil. Bununla birlikte, projenin 2024 yılında tamamlanması ön görülüyor. Muhtemelen 2024 yılı içerisinde One Piece Remake Animesi Netflix aboneleri ile buluşacak.

Bunun yanı sıra, akıllardaki bir diğer soru da One Piece Remake Animesinin kaç bölüm olacağı… Bin küsur bölümün remakeinin yapılmayacağını düşünen aboneler; 100 bölüm ya da 500 bölüm civarında bir One Piece Remake Animesi gelmesini ön görüyor.