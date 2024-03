Japon süper kahraman serisi One Punch Man, anime tutkunlarının en beğendiği yapımlardan biri konumunda bulunuyor. İlk 2 sezonu ile önemli bir hayran kitlesine ulaşan yapımın, uzunca süredir yeni sezonu bekleniyor. Yeni sezona dair yayımlanan tanıtım videoları ilgiyle karşılanan yapımın son fragmanı da dün itibariyle kamuoyu ile paylaşıldı. Anime severler, One Punch Man 3. sezon yeni fragman ile ilgili olarak bir hayli olumlu. Kısa sürede yüz binlerce kez izlenen fragmana ve diğer detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

One Punch Man 3. Sezon Yeni Fragman Yayımlandı

Saitama son yılların en popüler anime kahramanlarından biri konumunda. Saitama’nın hikayesinin anlatıldığı One Punch Man, ilk iki sezonunun ardından izleyiciden gelen yoğun taleple üçüncü sezonuyla yola devam edecek. One Punch Man 3.sezon için yayımlanan yaklaşık 2 dakikalık fragman, Twitter (X) başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda yer aldı, işte o fragman:

One Punch Man Season 3 New Trailer pic.twitter.com/kTPQywYC3n — 🧭Manga Alerts & Restocks #uw7s🌊 (@MangaAlerts) February 29, 2024

Yapıma dair karakter bilgileri “My Anime List” platformunda şu şekilde derlenmiş durumda:

Saitama – Furukawa Makoto

Garou – Midorikawa Hikaru

Doctor Genus – Namikawa Daisuke

En güncel anime, dizi, film ve oyundan uyarlama yapımların haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yeni Sezon Ne Zaman Yayımlanacak?

One Punch Man 3. sezon için henüz yayımlanma tarihi netleşmedi. Her ne kadar yapıma dair tanıtım fragmanları gelmeye devam etse de, yapımcılar tarafından başarılı animenin yeni sezon yayımlanma tarihine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, animenin yeni sezonunun 2024 yılı içerisinde hayranları ile buluşması bekleniyor.

Hayranlar Ne Dedi?

One Punch Man üçüncü sezonunun yeni fragmanlarının gelmeye devam etmesinin ardından sosyal mecrada animenin hayranları da pek çok yorumda bulundu. İlk 2 sezonun ardından uzun süredir beklediklerine dikkat çeken hayranlar, bir an evvel yeni sezonunun yayımlanmasını istiyor. İşte One Punch Man tutkunlarının görüşlerinden bazıları:

“Jujutsu’da da OPM’de de ilk sezonlardaki animasyon ve çizim kalitelerinin olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu konunun üzerine eğilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakalım yeni sezonda durum nasıl olacak…”

“J.C.Staff bu işin üstesinden gelebilecek kapasitede bir stüdyo değil maalesef… Bu kadar popüler bir animeye de yeterli finansal kaynak bulunamıyorsa hangi projeye bulunacak onu da bilemiyorum.”

“One Punch Man yeni sezon için o kadar heyecanlıydım ki… Ama zaman geçtikçe bu heyecanım azalıyor maalesef. Artık 2024 bitmeden yeni sezonun yayımlanması gerekiyor. Fragmanı da beğendiğimi ayrıca belirtebilirim.”

“Hayatımda izlediğim en iyi animelerden biriydi. Geçmiş zaman eki kullanıyorum zira, git gide çizim kalitesinin düştüğünü görüyorum. Buna da üzülmemek elde değil. Yapacak bir şey yok, bu sezonu da izleyeceğim ama başka sezon izlemem muhtemelen.”