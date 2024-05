Bilindiği üzere Android yeni sürümleri hemen hemen her yıl çıkıyor. Her yeni sürümden sonra Samsung da kendi cihazlarına güncelleme getiriyor. 2023 yılında Galaxy S23 serisini çıkarmadan kısa bir süre önce bazı cihazlarına One UI 5.1 güncellemesi yayınlayan Samsung, bu yıl One UI 6.1 güncellemesini S24 serisi ile beraber duyurmuştu. Marka şimdi de bu güncellemeyi daha fazla cihazda yayınlamayı planlıyor. Peki, One UI 6.1 güncellemesi hangi Samsung cihazlara gelecek, işte detaylar…

One UI 6.1 Güncellemesi Hangi Samsung Cihazlara Gelecek?

Samsung One UI 6.1 güncellemesini S24 serisinin ardından Galaxy S23 serisi, katlanabilir telefonları Z Flip5, Z Fold5 ve Samsung tablet Tab S9 için yayınlamıştı. Güncelleme konusunda henüz Google kadar hızlı bir şekilde olmasa da belirli periyotlarda belirli cihazlara yaptığı güncellemelerle Samsung kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor. Kullanıcı memnuniyetine önem veren marka şimdi de daha önceki cihazlara güncelleme yayınlayacak.

Samsung henüz resmi bir açıklama yapıp güncelleme alacak cihazları paylaşmadı. Ancak daha önceki açıklamalardan anlaşıldığı üzere Mayıs ayında One UI 6.1 güncellemesi alacak Galaxy cihazlar şu şekilde:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung One UI 6.1 Güncellemesinin Cihaza Gelip Gelmediği Nasıl Kontrol Edilir?

Samsung’un yukarıdaki cihazlara Mayıs ayında güncelleme yayınlayacağı düşünülüyor. Bununla birlikte Kanada’lı bir aracı şirketin aktardığı bilgiye göre 3 Mayıs 2024 tarihinde S22 serisi, Z Fold4 ve Z Flip4’e güncelleme gelecek. Ancak bu bilgi de marka tarafından onaylanmış değil. Samsung, One UI 6.1 güncellemesini yayınladığında bildirim gönderecektir fakat kendiniz kontrol etmek isterseniz de cihazın “ayarlar” kısmından “yazılım güncellemesi” sekmesine tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

One UI 6.1 Güncellemesi Özellikleri Neler?

Samsung amiral gemisi Galaxy S24 cihazlarında var olan pek çok özellik One UI 6.1 güncellemesinin bir bölümü diyebiliriz. Güncelleme ile eski cihazlara da birkaç özellik dışında pek çok özelliğin gelmesi beklenmekte. Bu kapsamda One UI 6.1 özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: