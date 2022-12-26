OnePlus 11, 4 Ocak’ta piyasaya sürülecek

OnePlus 11, 7 Şubat’ta dünya çapında piyasaya sürülecek, ancak bugün şirket bunun cihazın resmi tanıtımı olmayacağını açıkladı. Markanın Weibo sayfasına göre, telefon 4 Ocak‘ta Çin’de piyasaya sürülecek ve en son yonga seti ve bellek standartlarıyla gelecek.

OnePlus 11’in yonga seti Qualcomm’un en güncel seti olan Snapdragon 8 Gen 2 olacak ve mobil pazardaki en hızlı bellek standartları olan 512 GB UFS 4.0 depolama ve 12 veya 16 GB LPDDR5X RAM ile birlikte kullanılacak.

Ayrıca Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzünün de kutudan çıktığı gibi çalışmasını bekliyoruz.

Etkinlik aynı zamanda Şubat ayında uluslararası sahneye çıkacak olan OnePlus Buds Pro 2, TWS kulaklıklarının duyurusunu da kapsayacak.

OnePlus 11’in yuvarlak hatları olan dairesel şeklindeki bir adada üç kamera ile geleceğini önceki sızıntılardan biliyoruz. Bugün şirket, tasarımla ilgili tüm sızıntıları ve söylentileri esasen doğruladı. İki farklı renk ile gelecek – Kumtaşı kaplamalı Siyah ve Cam arkası gibi görünen Yeşil.

Önümüzdeki Çarşamba lansmanına on gün daha var ve yaklaşan amiral gemisi hakkında daha fazla ayrıntı için OnePlus‘ın sosyal medya hesaplarını takip edeceğiz.