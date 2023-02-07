OnePlus 11 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, bugün en büyük küresel lansman etkinliğini gerçekleştirdi. Lansman etkinliğinde marka; akıllı telefonlar, akıllı TV, kulaklık, tablet ve PC aksesuarı dahil olmak üzere altı yeni ürünü duyurdu. Çinli marka, küresel pazarda OnePlus 11 5G model telefonunu piyasaya sundu. Akıllı telefon, pazardaki Samsung Galaxy S23, iQOO 11, iPhone 14 Pro gibi modellerle rekabet etmek için tasarlanmış. Gelin daha yakından göz atalım.

OnePlus 11 5G

Ekrandan başlayacak olursak OnePlus 11 5G, kavisli kenarlara sahip 6.7 inçlik bir Samsung E4 AMOLED ekrana sahip. QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO 3.0 teknolojisi sunuyor. Dolby Vision ve HDR10+’ı destekler. Cihaz, ekran içi parmak izi tarayıcı ile donatılmış. Ekranı ise Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Tasarımını ele alacak olursak OnePlus 11 5G, metal çerçeveli bir cam kaplama ile birlikte geliyor. Yan çerçeveden arka panelin ortasına kadar uzanan yarım hap şeklinde bir kenarlıkta yeniden tasarlanmış bir kamera kısmı mevcut. Üç sensörlü ve LED flaşlı dairesel bir kamera çıkıntısına sahip. Akıllı telefonda IP54 sertifikalı suya karşı dayanıklılık özelliği de var.

Kamera kısmında OnePlus 11 5G, OIS özellikli 50MP Sony IMX980 ana sensör, 48MP Sony IMX581 ultra geniş açılı lens ve OIS ve 3x optik yakınlaştırma destekli 32MP telefoto ünitesinden oluşan üçlü bir arka kamera kombinasyonuna sahip. Ön tarafta ise, 16MP bir öz çekim kamerası var. Akıllı telefon, fotoğrafçılık yeteneklerini geliştirmek için efsanevi kamera üreticisi Hasselblad’ın görüntü teknolojisiyle birlikte geliyor.

OnePlus 11 5G, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile donatılmış. 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.0 depolama içeriyor. Isı dağılımı için bir VC sıvı soğutma sistemi var. Akıllı telefon, 100 W kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile çalışıyor.

Yazılım açısından OnePlus 11 5G, Android 13 işletim sistemine ve OxygenOS 13 arayüzüne sahip. Marka, önümüzdeki 4 yıl içinde gelecek işletim sistemi güncellemeleri ve 5 yıllık güvenlik yamalarını alacak ilk cihazı olduğunu onaylandı. OnePlus 11 5G’deki bağlantı seçenekleri arasında WiFi-7, çift SIM, 5G, Bluetooth 5.3, çift frekans, NFC ve bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

OnePlus 11 5G, Eternal Green ve Titan Black renk seçenekleriyle geliyor ve yaklaşık 680 dolardan başlayan bir fiyat etiketi taşıyor.