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OnePlus 11, AnTuTu’da rekor kırdı

OnePlus 11 serisinin küresel lansmanının 7 Şubat'ta gerçekleşeceği bildirildi. Ancak lansman zamanı yaklaştıkça, OnePlus 11 serisi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. Bu sabah, standart OnePlus 11, AnTuTu karşılaştırmalı değerlendirmesinde listelendi ve cihazın performans ölçütünü ve bazı temel özelliklerini ortaya koydu.

Ahmet Ekinler

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OnePlus 11‘in 7 Şubat 2023’te küresel lansmanla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çinli markadan yaklaşmakta olan amiral gemisi hakkında daha fazla bilgi beklerken, OnePlus 11 AnTuTu’dan geçerek süreçteki önemli özellikleri ortaya çıkardı.

OnePlus 11 model kodu PBH110‘dur ve donanım tarafında 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama ile Snapdragon 8 Gen 2 Yonga setine sahiptir. Android 13 çalıştırıyor ve QHD+ çözünürlükle diyagonal olarak 6,7 inç ölçülerinde olduğu görünen 120 Hz ekrana sahip.

OnePlus 11, AnTuTu testinde 1.341.080 puan aldı ve bu, incelememizde aynı çip ve RAM miktarıyla iQOO 11’in kıyaslama testinde aldığı puandan (1.281.665) daha fazla.

OnePlus tarafından hafta sonu paylaşılan teaser, OnePlus 11’in üçlü arka kameralar, Hasselblad ayarı ve bir uyarı kaydırıcı ile geleceğini doğruladı.

OnePlus, akıllı telefonun Çin lansman tarihini açıklamadı ancak şirket, Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek 7 Şubat etkinliğinde OnePlus 11’e OnePlus Buds Pro 2 TWS kulaklıkların katılacağını duyurdu. Açılışlarına yaklaştıkça, OnePlus’tan her iki ürün hakkında daha fazla şey duymayı bekleyebilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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