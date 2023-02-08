OnePlus 11 Konsepti, Barselona’daki MWC’de Görücüye Çıkacak!

OnePlus 11 amiral gemisi uluslararası olarak görücüye çıkmaya hazırlanıyor. OnePlus, bir OnePlus 11 Konsept telefonunun 27 Şubat ile 2 Mart arasında gerçekleşmesi planlanan Barselona’daki MWC’de görücüye çıkacağını açıkladı.

OnePlus ve konsept cihazlar çok eskilere dayanıyor. bu, OnePlus için üçüncü proje olacak. İlk olarak, CES 2020’de kaybolan kameralara sahip OnePlus Concept One’dı, ardından konferans iptal edilmeden önce MWC için planlandı. Yeni gelecek Konsept ise merakla bekliyor.

2021’de, komut üzerine griden maviye ve siyaha dönen, renk değiştiren arka yüzü olan OnePlus 8T Konsepti vardı. Ayrıca teorik olarak el hareketlerini algılamak için kullanılabilecek bir mmWave radarına da sahip. Tanıtımına kısa süre kalırken, şimdiden teknoloji dünyasını heyecanlandırmış durumda.

Yeni cihaz, konsept telefonlar dünyasında her anlama gelebilecek “endüstride bir ilk teknolojiye sahip yaratıcı bir tasarıma” sahip olacak. Barselona’da tanıtılacak olan OnePlus 11 Concept ile, yeni tarz konseptlere yol açılacak.

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