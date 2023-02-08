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OnePlus V Fold ve V Flip ile Katlanabilir telefon kategorisine giriyor

OnePlus, yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonlarını OnePlus 11 lansman etkinliğinde tanıttı. OnePlus V Fold ve V Flip olarak adlandırılması muhtemel. Her iki modelin çıkış tarihi olarak bu yılın son çeyreğinde geleceği aktarıldı.

Ahmet Ekinler

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OnePlus V Fold ve V Flip ile Katlanabilir telefon kategorisine giriyor

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OnePlus dün, küresel çapta düzenlediği bir etkinlikte 11. Nesil akıllı telefon modellerini tanıttı. Şirket, akıllı telefonların yanı sıra OnePlus Pad adlı ilk tabletini de tanıttı ve ayrıca yeni katlanabilir telefonları hakkında da bilgi verdi. Katlanabilir telefonlar bu yılın üçüncü çeyreğinde geliyor.

İsimler zaten Çin Fikri Mülkiyet İdaresi olan CNIPA tarafından tescilli olduğu için telefonlara OnePlus V Fold ve OnePlus V Flip adı verilebilir. Sızıntı kaynağı GizChina, katlanabilir bir ürünün neye benzeyebileceğini görselleştirmek için elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak bunların sadece taslak çizimler olduğunu unutmayın.

Oppo’nun OnePlus ile daha yakın işbirliği göz önüne alındığında, V Fold ve V Flip muhtemelen Find N2 ve Find N2 Flip‘e oldukça benzeyecektir. Bu, Honor ve Oppo‘nun kendisi de bu yıl ilk uluslararası cihazlarını piyasaya süreceğinden, küresel katlanabilir pazarın heyecan verici hale geleceği anlamına gelir.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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