OnePlus 11 Pro teknik özellikleri sızdı: Snapdragon 8 Gen 2 ve 100W şarj

Geçen hafta, sızıntı yapan OnLeaks akıllı telefonun görüntülerini paylaştığı için OnePlus 11 Pro‘ya ilk bakışımızı aldık. Şimdi aynı kaynak, OnePlus 11 Pro‘nun tüm özellikleriyle geri döndü ve bize Çin markasının bir sonraki amiral gemisinden ne bekleyeceğimiz konusunda bir fikir verdi.

OnePlus 11 Pro, Kasım ayında Qualcomm’un Snapdragon Zirvesi’nde resmileşmesi beklenen Snapdragon Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek. Akıllı telefon muhtemelen kutusundan Android 13 tabanlı OxygenOS 13 arayüzünü çalıştıracak ve 16 GB RAM ve 256 GB‘a kadar depolama ile gelecek ve temel modelde 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak.

OnePlus 11 Pro, 16MP selfie kamerası için sol üst köşede bir delik bulunan 6.7″ QHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak – çözünürlük açısından 10 Pro‘nun 32MP selfie kamerasına göre bir düşüş söz konusu.

Normal fotoğraflar ve videolar için, 11 Pro’nun arka panelinde, 48MP ultra geniş ve 2x optik zoomlu 32MP telefoto birimiyle birleştirilmiş 50MP ana kameraya sahip olacaksınız. Kamera sistemi ayrıca Hasselblad tuning ile gelecek.

Cihazın tamamını çalışır durumda tutmak, 100W kablolu şarjlı 5.000 mAh pil sayesinde olacak, ancak yalnızca Asya ve Avrupa’da 100W’a mı çıkacağı yoksa Kuzey Amerika birimlerinin de bu kadar hızlı mı gideceği belli değil.

OnePlus 11 Pro‘nun öne çıkan özellikleri arasında bir uyarı kaydırıcısı, ekran içi parmak izi tarayıcısı ve Dolby Atmos desteği yer alıyor. Akıllı telefonun alt kısmında bir USB-C bağlantı noktası olacak ve kablosuz bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6E yer alacak. Ayrıca 5G ağlarını da destekleyecek.

OnePlus’tan 11 Pro hakkında bir haber yok, ancak bu yıl Ocak ayında resmi olarak tanıtılan OnePlus 10 Pro‘dan daha erken gelmesi bekleniyor.