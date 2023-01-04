OnePlus 11 tanıtıldı – İşte özellikleri ve fiyatı

7 Şubat’taki global lansmanından önce, OnePlus 11 resmi olarak ana Çin’de tanıtıldı. Adında bir Pro olmamasına rağmen telefon, en yeni ve en iyi yonga seti, bellek ve kameralarla tam donanımlı bir amiral gemisi.

Yonga seti olarak akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 kullanıyor ve OnePlus yöneticileri duyuruda yonga setinin maksimum kapasitede tamamen çalışır durumda olacağını söyledi. Normalde bu dikkate değer bir açıklama olmazdı, ancak OnePlus’ın pil ömrünü artırmak ve sıcaklıkları kontrol altında tutmak için geçmişteki performansı sınırlama yoluna gittiğini biliyoruz.

Telefon, 12 GB veya 16 GB en yeni LPDDR5X RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama ile birlikte gelecek.

OnePlus 11, 2560 x 1440 Piksel çözünürlüğe sahip yeni bir 6.7″ LTPO 3.0 AMOLED ekran üzerine inşa edilmiştir. Bu ekran 100’den fazla uygulama ile 1Hz ila 120Hz yenileme hızında yenilenebilir.

OnePlus 11’in arkasındaki Hasselblad kamera seti, çok yönlü PDAF ve OIS ile 50MP ana Sony IMX890 sensörüne yükseltildi. Bir makro kamera kullanmanıza izin veren otofokuslu 48MP ultra geniş açılı Sony IMX581 lens ve 32MP Sony IMX709 2x telefoto kameraları bulunuyor. Ayrıca 16MP selfie kamerası, sol üst köşedeki bir delik içinde oturuyor.

Kamera kurulumu, Oppo Find N2‘ninkiyle aynı görünüyor, ancak her iki marka da yakın zamanda yeni bir stratejik ortaklık duyurduğu için bu sürpriz değil. Oppo Find N2’nin performansını gerçekten etkileyici bulduk ve daha yeni Snapdragon çipiyle daha da iyi olabilir.

OnePlus 11’in pili, selefi gibi 5.000 mAh kapasiteye sahip. Ancak bu sefer kablo üzerinden 100W şarj hızına ulaşabiliyor. Ancak kablosuz şarj bu modelde bulunmuyor.

Oyuncular, şirketin iddialarına göre şimdiye kadar bir akıllı telefondaki en büyük olan 602 cu.mm olan X ekseni titreşim motorunu takdir edecekler.

Kutudan Android 13’ün üstünde Color OS 13 ile çıkan OnePlus 11 Çin’de piyasaya sürülüyor. Bu aynı zamanda Oppo Store’da ve üçüncü taraf perakendecilerde ön siparişleri zaten canlı olarak satılacağı anlamına gelir. Asıl satışlar 9 Ocak Pazartesi günü başlıyor.

Siyah Yeşil

Telefon, Yeşil ve Siyah renklerde satışa sunulacak, Yeşil olan cam bir arka panel kullanırken, Siyah olan kumtaşı benzeri bir yüzeye sahiptir. Fiyatlar 12/256GB sürüm için 3.999 Yuan (yaklaşık 580$), 16/256GB orta versiyon için 4.399 Yuan (yaklaşık 640$) ve ilk 16/512GB sürüm için 4.899 Yuan (yaklaşık 710$) olarak sunulmuştur.