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OnePlus 11R, Snapdragon 8+ Gen 1 ile Geliyor!

OnePlus, 7 Şubat'ta düzeleceği etkinlik ile beraber Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciye sahip olan OnePlus 11R modelini tanıtacak.

İbrahim Özbek

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one plus 11r

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OnePlus, 7 Şubat’ta yeni ürünlerin yanı sıra küresel pazarlar için OnePlus 11 ve Buds Pro 2’yi piyasaya süreceği büyük bir etkinlik düzenliyor. Bunlardan biri, işlemci koltuğunda Snapdragon 8+ Gen 1 yer veren OnePlus 11R olacak.

OnePlus, OnePlus 11R’nin diğer özelliklerini henüz açıklamadı, ancak söylentiler akıllı telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama, 6.7 inç 120 Hz AMOLED ekran ve 100 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile geleceğini iddia ediyor.

OnePlus 11R, arkada 50 MP ana kameraya sahip olacak ve selfie görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP kameraya sahip olacak.

OnePlus’ın 7 Şubat etkinliğine giden günlerde OnePlus 11R hakkında birkaç ayrıntı daha açıklamasını bekleyebilirsiniz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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