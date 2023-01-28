OnePlus 11R, Snapdragon 8+ Gen 1 ile Geliyor!

OnePlus, 7 Şubat’ta yeni ürünlerin yanı sıra küresel pazarlar için OnePlus 11 ve Buds Pro 2’yi piyasaya süreceği büyük bir etkinlik düzenliyor. Bunlardan biri, işlemci koltuğunda Snapdragon 8+ Gen 1 yer veren OnePlus 11R olacak.

OnePlus, OnePlus 11R’nin diğer özelliklerini henüz açıklamadı, ancak söylentiler akıllı telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama, 6.7 inç 120 Hz AMOLED ekran ve 100 W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile geleceğini iddia ediyor.

OnePlus 11R, arkada 50 MP ana kameraya sahip olacak ve selfie görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP kameraya sahip olacak.

The next generation of power is here. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G. — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 27, 2023

OnePlus’ın 7 Şubat etkinliğine giden günlerde OnePlus 11R hakkında birkaç ayrıntı daha açıklamasını bekleyebilirsiniz.

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