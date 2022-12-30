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OnePlus 11R’nin daha fazla fotoğrafı sızdı

OnePlus 11R'e ait görseller paylaşıldı. Karşımızda Reno 9 Pro+ ve OnePlus 11 ile benzer tasarım detayları bulunuyor.

Selin Polat

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OnePlus 11R'nin daha fazla fotoğrafı sızdı

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İlk OnePlus 11R görüntüleri bu ayın başlarında sızdırılmıştı ve arkadaki üç kamera kurulumunun yanı sıra uyarı kaydırıcısının geri dönüşü gibi bazı önemli detayları gördük. Cihaz, genel tasarımın sızmasını önlemek için yapılmış bir ön üretim kılıfındaydı, ancak şimdi yeni fotoğraflar bizi bu konuda daha da detaylandırıyor.

Yeni fotoğraflar, OnePlus 11R’nin kavisli kenarlara ve merkezde tek bir delik bulunan bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Kaynak, 1220p ekrana, Sony sensörlü ve OIS’li 50MP ana kameraya ve daha önce ortaya çıkan IR blaster’a baktığımızı iddia ediyor.

OnePlus 10R, 2022’nin ilk yarısında orta sınıf ve premium kategoriler arasında konumlandı, ancak halefi OnePlus 11R, şirket Pro’yu düşürürken OnePlus 11’in nasıl gerçek amiral gemisi olacağı göz önüne alındığında biraz daha yükseği hedefliyor olabilir.

11R’nin Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinde çalışması bekleniyor ve 100W hızlı şarjlı 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Görünüşe göre, ana kameranın arkasında 6.7” AMOLED ve IMX890 sensörü bulunan Oppo Reno9 Pro+‘a dayanıyor.

OnePlus 11R’nin ne zaman geleceğine dair hala bir bilgi yok. OnePlus 11 lansmanıyla birlikte duyurulabilir – Çin etkinliği 4 Ocak’ta ve uluslararası etkinlik 7 Şubat’ta yapılacak.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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