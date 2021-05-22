OnePlus 6, 6T, OxygenOS 10.3 Güncellemesini Aldı!

OnePlus‘ın 2018 yılında piyasaya sürdüğü iki akıllı telefonu olan 6 ve 6T için yeni bir güncelleme daha gönderilmeye başladı. Bu güncelleme iki telefona ek olarak yeni bir özellik getirmiyor olsa da yeni Mayıs 2021 güvenlik yaması her iki cihazda meydana gelen güvenlik açıklıklarını kapatıyor. Yeni OxygenOS 10.3.11 güncellemesi ile birlikte her iki telefonda da genel sistem kararlılığı arttırılıyor ve aynı zamanda birçok iyileştirme yapılıyor.

OnePlus bu yeni güncelleme 6 ve 6T için şuanda Amerika kıtasında sunmaya başladı ancak ilerleyen günlerde şirket yazılımsal bir hata ile karşılaşmazsa güncellemeyi küresel pazara yayacaktır. Sizde OnePlus 6 veya 6T kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Yeni OxygenOS 10.3.11, Android 10 tabanına dayanıyor. Şirket yeni kararlı Android 11 güncellemesini önümüzdeki Ağustos ayında açık beta olarak sunmayı planlıyor. Bugün yayımlanan güncelleme Android 10 tabanına dayalı olarak geliyor. Bu güncelleme ile birlikte her iki cihazın içerisinde meydana gelen hatalar düzeltiliyor, sistem kararlılığı optimize ediliyor ve aynı zamanda stok uygulamalar ve sistem genelinde iyileştirmeler yapılıyor.

Bununla birlikte Mayıs 2021 güvenlik yamasını beraberinde getiren güncelleme ile her iki cihazın içerisinde hem Android hem de Google tarafından meydana gelen bütün güvenlik sorunları ortadan kaldırılıyor. Aynı zamanda cihazın kullanıcı arayüzünde ortaya çıkmış güvenlik açıklıkları da giderilmiş oluyor.