OnePlus 9 Serisi Güncelleme Alıyor!

Geçen yıl piyasaya giren ve birçok beğeni toplayan OnePlus 9 serisi için bu ayın sonunda büyük bir güncelleme geliyor. Özellikle güvenlik üzerinde olacak bu güncelleme önümüzdeki günlerde gelecek.

Bugün çıkan haberlere göre, Oneplus büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. Özellikle geçen sene akıllı telefon piyasasını sallayan OnePlus 9 serisi için yeni bir güncelleme şarttı. Amiral gemisi olarak tanıtılan OnePlus 9 serisi için gelecek güncelleme global çapta olacak. Ayrıca bu büyük güncelleme Çin pazarında yer almayacak.

Bu durum birçok OnePlus kullanıcısı tarafından dört gözle bekleniyordu. Özellikle Ocak ayı bitmeden gelecek olması kullanıcıları memnun etti. Gelecek olan bu güncelleme şimdiye kadar gelen en büyük güncelleme olacak. OnePlus’ın açıklamalarına göre gelecek olan güncelleme ile beraber birçok hata düzeltiliyor.

Bilenen belli başlı sorunlar gelen bu güncelleme ile çözüme kavuşacak. Ayrıca pil ömrünün uzatılması ve bazı parmak izi sorunları üzerinde de iyileştirmeler yapıldığı söylendi. Bununla birlikte birkaç yeni özellik daha bu büyük güncelleme ile geliyor. Ayrıca kamera ve 5G içinde bir dizi yenilik yer alıyor.

Gelen OnePlus 9 serisi güncellemesi, her büyük güncellemede olduğu gibi bu güncelleme de kablosuz şekilde olacak. İlk olarak belirli ülkelere gelecek olan güncelleme daha sonra tüm ülkelere belirli gün aralıkları ile gidecek. Önümüzdeki günlerde yayınlanmanın ardından sizlerde cihazlarınızda bu güncellemeyi yapabilirsiniz.

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