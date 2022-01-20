OnePlus Yeni Nord Üzerinde Çalışıyor

Günümüzde büyük bir çıkış yapan OnePlus markası, yeni bir Nord serisi hakkında çalışmalara başladığı söyleniyor. Özellikle çıkardığı akıllı telefonlar ile Asya pazarında iyi bir ilgi gören OnePlus, Asya pazarında daha uygun bir fiyatlı Nord cihazı üzerinde geliştirmelere başladı.

Çıkan haberlere göre, OnePlus’ın yeni Nord modelleri bu yıl içerisinde Hindistan’da çıkmaya hazırlanıyor. Hazırlıklar son gaz devam ederken Mayıs ayına kadar detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor. Yeni akıllı telefonunda yaz aylarının sonlarında ise raflarda yerini alacak.

Eğer yeni Nord serisi Hindistan’da satışa girecekse, büyük ihtimalle Nord 3 modelinden sonra olacak. OnePlus’ın takvimlerine bakıldığı zaman tarihler Temmuz ayından sonrasını işaret ediyor. Eğer OnePlus bu söylentiler gerçekleştirilse, yıl içerisinde 3 akıllı telefonu piyasada yer alacak. Bu durum gerçekleşirse 2022 yılı OnePlus için çok iyi gerçekleşecek.

Söylentiler doğruysa çıkacak olan en ucun OnePlus, 90 Hz AMOLED ekrana sahip olacak. 50 MP bir arka kamerayla gelecek. Ayrıca MediaTek 5G setiyle beraber donanımı tamamlayacak. Önümüzdeki günlerde yeni cihaz hakkında detaylı bilgiler geleceğe benziyor.

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