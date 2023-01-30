OnePlus Ace 2, 7 Şubat’ta piyasaya sürülüyor

OnePlus, 7 Şubat’ta Hindistan’da, OnePlus 11 ve OnePlus Buds Pro 2’nin küresel sürümlerini görmeyi beklediğimiz büyük bir etkinlik düzenliyor. Bu, aynı zamanda ilk OnePlus Klavyesi, OnePlus Pad tablet, farklı boyut seçenekleriyle yeni OnePlus TV Q2 Pro ve OnePlus 11R akıllı telefon gibi ürünleri göreceğimiz bir etkinlik olacak.

OnePlus, Çinde farklı bir etkinlik düzenliyor ve bu etkinlikte OnePlus 11R’nin farklı bir versiyonu olan OnePlus Ace 2 akıllı telefonunu piyasaya sürecek.

OnePlus 11R ve OnePlus Ace 2’nin arka tarafta aynı kamera tasarımına ve ön tarafta aynı ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Her ikisinin de Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olduğu doğrulandı. Hatırlatmak gerekirse geçen yıl OnePlus 10R, Çin’de OnePlus Ace olarak satılmıştı.

OnePlus Ace 2 Official Trailer

PHK110 model numarasına sahip telefon, Qualcomm yonga seti ile AnTuTu’da 1.149.494 puan almayı başardı. Bu puan, aynı zamanda Snapdragon 8+ Gen 1 tarafından desteklenen OnePlus 10T ile uyuşuyor. Sonucun Performans Modunda elde edildiğini belirtmeliyiz, yalnızca donanımlarını yapay olarak güçlendiren modlara sahip akıllı telefonların 1 milyonun üzerinde puana erişebildiğini gördük.

Küresel akıllı telefon ile Çinli akıllı telefon arasındaki en büyük fark, kullanıcı arayüzüdür – OnePlus, Ace 2 için ColorOS 13 ile Android 13’ü kullanırken, 11R, OxygenOS 13 arayüzü ile gelecek.