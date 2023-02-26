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OnePlus Ace 2 Sızıntıları Paylaşıldı!

OnePlus, Snapdragon 8+ Gen 1 Çin'de Ace 2'yi tanıttı. Ayrıca OnePlus, Ace 2'nin Dimensity 9000 işlemcili bir versiyonunu tanıtması bekleniyor.

İbrahim Özbek

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oneplus ace 2

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OnePlus, Snapdragon 8+ Gen 1 Çin’de Ace 2 modelini tanıttı. Ayrıca OnePlus, Ace 2’nin Dimensity 9000 işlemcili bir versiyonunu tanıtması bekleniyor.

Yapılan sızıntı haberleri, OnePlus Ace 2 Dimensity Edition’ı siyah renkte gösteren bir resim yayınladı. Snapdragon modeline kıyasla daha düz bir tasarıma sahip ve arka kapağında dört daire bulunuyor. Akıllı telefonun sağ tarafındaki çerçevede, güç düğmesiyle birleştirilen bir uyarı kaydırıcısı da yer alıyor.

Söylentilere göre OnePlus Ace 2 Dimensity Edition’daki birincil kamera, Snapdragon varyantında sahip olduğumuz 50MP IMX890 sensör yerine 64MP OV64M sensör kullanacak. Şarj hızının da 100W’tan 80W’a düştüğü söyleniyor ancak Dimensity Edition’ın geri kalan özellikleri Snapdragon versiyonu ile paylaşması bekleniyor.

oneplus ace 2

Snapdragon 8+ Gen 1 destekli OnePlus Ace 2, Hindistan’da OnePlus 11R olarak tanıtıldı. Dimensity Edition’ın Çin dışında da farklı bir isimle piyasaya çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde daha net bilgilerin paylaşılacağını tahmin ediyoruz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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