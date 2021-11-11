OnePlus Nord 2 Sahibiyseniz Dikkat: Patlayabilir!

3 Kasım’da Hindistan’ın Dhule kentinde bir OnePlus Nord 2 telefonu bir adamın kotunun içinde patladı. Bu özel modelde ikinci kez böyle bir olay oldu. Kurbana yakın bir Twitter kullanıcısı, yaşadığı travmayı tweetledi ve OnePlus’ı yasal sonuçlara karşı uyardı.

Davayla ilgili bir metinde şirket, “Bu tür olayları ciddiye alıyoruz. Ekibimiz zaten kullanıcıya ulaştı ve bunu daha fazla araştırmak için ayrıntıları toplama sürecindeyiz.” dedi.

OnePlus olayla ilgili daha fazla bilgi verdi. Şirket, kullanıcıdan yanmış Nord 2’yi aldı ve cihaz; daha fazla araştırma için Pune tesisine doğru yola çıktı. Ayrıca kurban, OnePlus’ın tutarı iade ettiğini ve şirketin tıbbi masrafları karşılayacağına dair güvence verdiğini doğruladı. Şirketin operasyon başkanının kurbanla sürekli temas halinde olduğu söyleniyor.

Olay meydana geldiğinde telefon kurbanın cebindeydi. Kurbanın akrabasına göre, akıllı telefon alev aldığında bisiklet sürüyordu. Akraba, telefonun Amazon Hindistan’dan satın alındığını ve mağdurun telefonda hiçbir aşırı ısınma sorunuyla karşılaşmadığını belirterek, olay günü havanın soğuk olduğunu da sözlerine ekledi. Kurban ciddi ikinci derece yanıklara maruz kaldı ve şu anda hastanede.

Ayrıca bkz: OnePlus 9RT, 6.62″ 120Hz OLED, 50MP ana kamera ile tanıtıldı