OnePlus Nord 2T ve Nord CE Asya Fiyatları Açıklandı!

Son dönemlerin yükselişte olan akıllı telefon markası OnePlus, yeni ürünleri 2022 yılına merhaba demişti. Geçtiğimiz günlerde Nord 2T ve Nord CE modellerini hakkında detaylı bilgi sızdırıldı. Özellikle çıkan haberlerde fiyat ve çıkış tarihi dikkat çekti.

Şu an hali hazırda en çok beğenilen akıllı telefonlarından olan Nord 2‘nin yerini alması planlanan Nord 2T 360 euro ile 480 euro arasında bir fiyat bandına sahip olacak. Bu fiyatlar şu an için sadece Asya piyasasında geçerli olacak. İşin içerisine vergiler dahil olduğunda Avrupa fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Ayrıca çıkan haberlere göre Nord 2T, 2022’nin yaz aylarına gelmeden raflarda yerini alacak.

Diğer bir model olan Nord CE hakkında da bilgiler çıkan sızıntılarda yer aldı. Nord CE’nin 300 euro ile 360 euro arasında bir fiyat etiketinde olacağı tahmin ediliyor. Yine Nord CE’nin de Nord 2T gibi yaz aylarına kalmadan raflarda karşımıza çıkacak. Ayrıca çıkan haberler göre Oneplus, yaz aylarında daha ekonomik bir Nord modelini duyuracağı da yazıldı.

Hali hazırda piyasa da var olan Nord 2’nin fiyatları göz önüne alındığında fiyatların sızıntı haberlerinde ki gibi olacağı tahmin ediliyor. OnePlus’ın konu hakkında yakın bir zamanda açıklama yapması bekleniyor.

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