OnePlus Nord 3 Sızıntıları Yayınlandı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından OnePlus’ın, yeni telefonu Nord 3 için sızıntılar yayınlandı.

RAM ve depolama hakkında herhangi bir detaya yer verilmedi ancak kamera ünitesi, OIS’li 50MP ana kamera ve 8MP ikincil kamera, muhtemelen ultra geniş artı düşük çözünürlüklü bir üçüncü kamera ile umut verici görünüyor. Ön tarafta – 32MP’luk bir selfie kamerası var.

İddiaya göre OnePlus Nord 3, 4.500 veya 5.000 mAh pil ile çalışacak ve 100W şarjı destekleyecek. Böylece 2023 yılında çıkan akıllı telefonlara ayak uydurmuş olacak.

OnePlus Nord 3 Specifications (rumoured) :



• 6.5" FHD+ 120Hz Amoled

• 50MP OIS + 8MP + Useless

• 32MP selfie

• 100W charging

• 4500mAh or 5000 mAh battery

• Mediatek Dimensity 8100 Max or Dimensity 8200



There is a leak saying it'll have 1.5K display, that is not correct — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) February 10, 2023

Açık olmak gerekirse, bu iddia edilen Nord 3, aynı zamanda söylenti haberlerinde dolaşan Nord CE 3 ile karıştırılmamalıdır. En son haberlere göre Nord CE 3, 6.7 inç, FullHD, 120Hz, HDR10 LCD ekran, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile Snapdragon 695 yonga seti içerecek. Kameralar için, Nord CE 3’ün 108MP ana kamerasının yanı sıra biri derinlik ve diğeri makro çekimler için olmak üzere iki adet 2MP kameraya sahip olduğu söyleniyor.

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