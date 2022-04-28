OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, Nord CE 2 Lite olarak adlandırılan; en ucuz 5G akıllı telefonunu resmi olarak piyasaya sürdü. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G; 120Hz yüksek yenileme hızına sahip ekran, üçlü kamera ve 33W hızlı şarj desteği ile geliyor. Telefon, Redmi Note 11 Pro Plus ve Realme 9 Pro gibi modellerle rekabet edecek.

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Ekran ve Tasarım

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, Nord CE 2 ile benzer bir tasarıma sahip. Cihaz, arka kısımda kamera kısmının çevresinde desenli bir tasarıma sahip ve alt yarısında düz bir yüzeye sahip. Alt kısım hariç üç tarafında da ince çerçeveli delikli bir ekranı var. Alt kısmında belirgin bir çene kısmı yer alıyor. Akıllı telefon, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.59 inç LCD ekranla geliyor.

Özellikler

Bütçe segmentinde yer aldığı ve diğer benzer fiyatlı telefonlarla rekabet edeceği için OnePlus; Nord CE 2 Lite‘ta popüler Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemciyi kullandı. Adreno 619 GPU’ya sahip ve 6nm işleme dayalı sekiz çekirdekli bir işlemciden bahsediyoruz. Kullanıcıların 128 GB dahili depolama ve 6 GB veya 8 GB RAM arasında seçim yapabilecekleri iki RAM seçeneğiyle geliyor. Ayrıca 1 TB’a kadar genişletilebilir depolama için bir microSD kart yuvasına sahip.

5.000 mAh pil içeriyor ve 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bununla birlikte, telefon sadece 30 dakikalık şarjla %50’ye kadar çıkıyor. 3,5 mm kulaklık jakı ve altta bir USB Type-C bağlantı noktası var. Akıllı telefon OxygenOS 12.1’de açılıyor ve altında Android 12 işletim sistemi var. OnePlus, 2 yıllık büyük Android güncellemeleri ve 3 yıllık güvenlik güncellemeleri sözü de verdi.

Kameralar ve Fiyat

Kameralara gelecek olursak, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G; arkada bir AI üçlü kamera sistemi ile geliyor. Telefonun birbiri ardına dikey olarak yerleştirilmiş iki eski sensörü var ve üçüncü lensi hafifçe sağ merkeze kaydırılmış durumda. Ayrıca üçüncü lensin yanında bir LED flaşı var. Arka kurulumda 64MP ana lens, 2MP derinlik sensörü ve 4CM makro lens yer alıyor. Bu arada ön tarafta, selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16 MP’lik bir lens var.

Blue Tide ve Black Dusk adlı iki renk seçeneğiyle gelen telefonun ön siparişleri 30 Nisan’da başlayacak. Fiyatı ise 260 dolardan başlıyor.