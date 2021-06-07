OnePlus Nord CE’nin İlk Render Görüntüsü Ortaya Çıktı!

OnePlus, 10 Haziran’da düzenleyeceği bir lansmanda yeni Nord CE modelini resmi olarak tanıtacak. Bugün ortaya aynı zamanda şirketin bu modelinin fiyat bilgiside ortaya çıktı. Bu yeni model bir önceki Nord modelinin biraz daha küçültülmüş hali olarak karşımıza çıkıyor.

Şirket böylelikle giriş seviyesi bir model ile pazarda yer alacak. Sızdırılan render görüntüsünde cihazın arka kamera detayı gösterilmiyor ama daha önce sızdırılan bilgilerde cihazın üçlü bir kamera modülü kullanacağı söylenmişti. 10 Haziran’da tanıtılıp 16 Haziran’da satışa sunulacak olan yeni Nord CE (Core Edition), ilk olarak Hindistan pazarında daha sonra küresel pazarda satışa çıkacak.

Yeni Nord CE‘nin sızdırılan özelliklerine baktığımızda ise telefonun ön tarafında 6.43 inç AMOLED, 90Hz, HDR10 bir ekran ve 16 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Bununla birlikte cihazın arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere üçlü bir kamera modülü konumlandırılmış.

Nord CE‘nin içerisinde ise Snapdragon 750G 5G (8 nm) yongası ve 6 GB RAM / 64 GB, 8 GB RAM / 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri bulunuyor. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C 2.0 gibi bağlantı seçeneklerinin yer aldığı bu modelde 30 W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Yeni model 315 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkacak.