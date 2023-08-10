OnePlus, Ömür Boyu Ekran Garantisi Vaat Ediyor!

OnePlus nihayet sorunlardan etkilenen kullanıcılar için ömür boyu ekran garantisi sunarak kalıcı “yeşil çizgi” sorununu ele aldı. Çok sayıda OnePlus kullanıcısı, AMOLED panelli eski OnePlus telefonlarında alışılmadık bir “yeşil çizgi” sorunu bildirdi ve şirketin harekete geçmesini istedi.

Sorun birden fazla cihazda yaygın gibi görünüyor, ancak OnePlus, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9 ve OnePlus 9R sahiplerine ömür boyu ekran garantisi sunarak bu sorunu doğrudan çözmeyi seçti. OnePlus 8 ve OnePlus 9 serisi telefonlardaki “yeşil çizgi” sorunu yaşayan kullanıcıların ekran onarım masrafları bu garanti kapsamında olacak.

Bir yetkili ise şu sözleri ekledi:

“Bu sorunun, etkilenen kullanıcılar için büyük bir rahatsızlığa neden olduğunun farkındayız ve bunun için özür dileriz. Sarsılmaz taahhüdümüz doğrultusunda, kullanıcıları cihaz teşhisi için en yakın OnePlus servis merkezini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz ve durumdan etkilenen tüm cihazlar için ücretsiz ekran değişimi sağlayacağız.

Belirli OnePlus 8 ve 9 Serisi cihazlarda, kullanıcıya yeni bir OnePlus cihazına yükseltme yapması için cihaz değerinin adil bir yüzdesini sağlayacak bir kupon da sunuyoruz. Mevcut durumun ışığında, artık etkilenen tüm cihazlarda ömür boyu ekran garantisi sunuyoruz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.”