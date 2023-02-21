OnePlus’ın Katlanabilir Telefonu Samsung’u Sollayacak!

Birçok markanın kendi esnek ekranlı modellerini piyasaya sürmesiyle katlanabilir telefon trendi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde OnePlus kendi katlanabilir modelini tanıtacağını duyurmuştu. Son olarak 2K ekrana sahip olacak OnePlus V Fold’un çıkış tarihi belli oldu.

OnePlus V Fold’un yakında piyasaya sürüleceği hakkında söylentiler dolaşıyor. Kaynağımıza göre, cihaz 2023’ün üçüncü çeyreğinde, muhtemelen Temmuz ve Eylül ayları arasında piyasaya çıkacak. Bu lansman zamanı, ana rakibi olabilecek Samsung Galaxy Z Fold 5’in çıkış tarihiyle çakışıyor.

OnePlus V Fold’un Galaxy Z Fold serisinin daha uzun ve daha ince tasarımının aksine daha büyük, dağınık bir form faktörüne sahip olması bekleniyor. Telefon tasarım açısından, Oppo Find N2‘yi baz alacak. Ancak OnePlus V Fold’un, Find N2’nin FHD ve QHD ekranlarına kıyasla daha yüksek çözünürlüklü 2K ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

OnePlus V Fold’un kesin özellikleri henüz doğrulanmamış olsa da, bazı dikkate değer özelliklere sahip olması bekleniyor. Telefonun sağlam ama göze batmayan bir menteşe tasarımının yanı sıra Hasselblad uyumlu kameralara sahip olması muhtemel.

Cihaz ayrıca, OnePlus telefonlarının temel özelliği olan daha hızlı şarj etme özelliğine sahip olacak. Bununla birlikte, V Fold’un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye mi yoksa geçen yılki Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye mi sahip olacağı henüz belli değil.