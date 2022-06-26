Opel Güncel Fiyat Listesi – Sıfır Opel Araç Fiyatları

Günümüzün en popüler ulaşım araçlarının başında otomobiller geliyor. Hal böyle olanca dünya üzerinde birçok araba markası yer alıyor. Hem ülkemizde hem de dünya üzerinde sevilen araba markalarının başında gelen Opel, kullanıcılarına büyük bir konfor sağlıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Opel 2022 Haziran fiyatları hakkında bilgi vereceğiz.

Opel, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcının ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Büyük bir marka olduğu kadar, hemen hemen her gelir seviyesindeki insana da hitap ediyor. Ülkemizde en sevilen araçların başında gelmesinin başlıca nedenlerinden birisi de fiyat performans ürünleri sunmasıdır.

Pandemiden sonra hem dünya üzerinde hem de ülkemizde ekonomik zorluk büyük ölçüde hissedildi. Bu ekonomik sıkıntıları en çok otomobil piyasasında hissettik. Özellikle yeni yılla beraber birçok araç neredeyse her ay araç fiyatlarını güncelledi. Opel’de bu markalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Haziran ayındaki zamlardan sonra Opel fiyatları da büyük bir artış gösterdi.

2022 Haziran Opel Yeni Corsa Sıfır Araç Fiyat Listesi

Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel – 458.900 TL

Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Edition Otomatik – 529.900 TL

Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 100 HP Elegance Otomatik – 559.900 TL

Opel Corsa 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ultimate Otomatik – 599.900 TL

2022 Haziran Opel Yeni Crossland Sıfır Araç Fiyat Listesi

Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel – 509.700 TL

Opel Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essential Otomatik – 608.900 TL

Opel Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Edition Otomatik – 652.900 TL

Opel Crossland 1.2 Benzinli AT-6 130 HP Elegance Otomatik – 699.900 TL

Opel Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Edition Otomatik – 699.900 TL

Opel Crossland 1.5 Dizel AT-6 120 HP Elegance Otomatik – 744.900 TL

2022 Haziran Opel Yeni Mokka Sıfır Araç Fiyat Listesi

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Elegance Benzin Otomatik – 759.900 TL

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 GS Line Benzin Otomatik – 799.900 TL

Opel Mokka 1.2 130 HP AT8 Ultimate Benzin Otomatik – 844.900 TL

2022 Haziran Opel Yeni Grandland Sıfır Araç Fiyat Listesi

1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION – 834.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE – 890.900 TL

1.5 130 HP DİZEL AT8 ELEGANCE – 947.900 TL

1.5 130 HP DİZEL AT8 ULTIMATE – 1.009.900 TL

Peugeot 2022 Fiyat Listesi – Sıfır Peugeot 2022 Fiyatları