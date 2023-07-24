Oppenheimer (70 mm IMAX) nerede izlenir?

Oppenheimer nihayet çıktı. Şimdilerde ünlü olan “Barbenheimer” popüler kültür etkinliğinin yarısı olan Christopher Nolan filmi, atom bombasının doğuşunu konu alan üç saatlik bir film için alışılmadık miktarda heyecan ve nefes kesen bir beklentiyle karşılaştı.

Nolan bir film aşığı ve bu aşkın bir parçası da hikayelerini mümkün olan en büyük ve en iyi formatta anlatmak. Joker’in banka soygununun dramını ve yoğunluğunu vurgulamanın bir yolu olarak, IMAX’ta zaten ünlü olan açılış sahnesini o çekti. Oppenheimer içinse, tüm filmi IMAX 70mm ve 70mm geniş formatlı filmde çekerek bunu aştı. Oppenheimer, IMAX’ta siyah beyaz bölümleri çekilen ilk film olarak şimdiden tarih yazdı.

Kötü haber şu ki, her sinema salonu Oppenheimer’ı tüm büyük ekran görkemiyle düzgün bir şekilde görmek için gerekli donanıma sahip değil. Aslında, tüm dünyada Oppenheimer’ı Nolan’ın gerçekten amaçladığı gibi gösterebilecek 50’den az sinema salonu var. Bu tiyatrolar nerede diye merak ediyorsanız aşağıdaki listeyi okuyarak bunu öğrenebilirsiniz. Fakat başlamadan önce ne yazıkki ülkemizde tam donanımla izleyebileceğiniz bir salon olmadığını belirtelim.

Arizona

Tempe (Harkins Arizona Değirmenleri 25 ve IMAX)

Kaliforniya

San Francisco (AMC Metreon 16 ve IMAX)

Universal City (CityWalk Hollywood & IMAX’ta Universal Cinema AMC)

Hollywood (TCL Çin Tiyatrosu IMAX)

Ontario (Regal Edwards Ontario Sarayı ve IMAX)

Irvine (Regal Irvine Spectrum 21 + IMAX)

Sacramento (Esquire IMAX)

Dublin (Regal Hacienda Geçişleri ve IMAX)

Florida

Fort Lauderdale (AutoNation IMAX, Keşif ve Bilim Müzesi)

Gürcistan

Buford (Regal Mall of Georgia ve IMAX)

Indiana

Indianapolis (Indiana Eyalet Müzesi’ndeki IMAX Tiyatrosu)

Michigan

Detroit (Chrysler IMAX Dome Tiyatrosu, Michigan Bilim Merkezi)

Grand Rapids (Kutlama! Cinema Grand Rapids North & IMAX)

New York

New York Şehri (AMC Lincoln Meydanı 13 ve IMAX)

Pensilvanya

Prusya Kralı (Prusya’nın Regal UA Kralı ve IMAX)

Rhode Adası

Providence (Providence Place Sinemaları 16 ve IMAX)

Teksas

San Antonio (AMC Rivercenter 11 ve IMAX)

Dallas (Cinemark 17 ve IMAX)

Tennessee

Nashville (Regal Opry Değirmenleri ve IMAX)

Uluslararası

Avustralya

Melbourne (IMAX, Melbourne Müzesi)

Kanada

Calgary, Alberta (Scotiabank Chinook ve IMAX)

Edmonton, Alberta (Scotiabank Edmonton ve IMAX)

Langley, Britanya Kolumbiyası (Cineplex Cinemas Langley & IMAX)

Mississauga, Ontario (Cineplex Sinemaları Mississauga & IMAX)

Woodbridge, Ontario (Cineplex Sinemaları Vaughan ve IMAX)

Regina, Saskatchewan (Kramer IMAX, Saskatchewan Bilim Merkezi)

Çek Cumhuriyeti

Prag (IMAX Tiyatrosu, Palac Flora)

Birleşik Krallık

Glasgow (Bilim Merkezi IMAX)

Londra (BFI IMAX, İngiliz Film Enstitüsü)

Londra (Bilim Müzesi’ndeki Ronson Tiyatrosu)

Manchester, BK (Vue Manchester IMAX & The Printworks)

Oppenheimer artık dünya çapında sinemalarda oynuyor.