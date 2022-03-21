Oppo A16e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz hafta Oppo, yeni Oppo A96 ve Oppo A76 telefonlarını tanıtmıştı. Ayrıca Oppo A16e adlı yeni bir telefonu da piyasaya sürdü. Bütçeye uygun bir model olan Oppo A16e’ye gelin birlikte göz atalım.

Oppo A16e

Oppo A16e, su damlası çentikli ekrana sahip 6,52 inç IPS LCD ekranla geliyor. Telefon 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 269ppi piksel yoğunluğu ve Gorilla Glass 3 koruması sunuyor. Ayrıca şirket, A16e’nin yüzde 89,27 ekran-gövde oranı sunduğunu iddia ediyor.

Selfieler ve görüntülü aramalar için Oppo A16e, 5 megapiksel ön kameraya sahip. Telefonun Arka yüzündeki kare şeklindeki kamera modülünde 13 megapiksel ana kamera ve LED flaş bulunuyor. Cihaz, eski Android 11 OS ve ColorOS 11.1 idesteğine sahip.

Oppo A16e, MediaTek Helio P22 işlemciyle geliyor. Cihaz, 3 GB / 4 GB LPDDR4x RAM ve 32 GB / 64 GB dahili eMMC 5.1 depolama desteği de vaat ediyor. Ayrıca, bir microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj etmeyi destekleyen 4,230 mAh pilden güç alıyor.

A16e’de parmak izi tarayıcısı bulunmuyor. Bunun yerine, yüz kilidi açma desteği taşıyor. Tüm bu diğer özellikler de bu cihazda mevcut. Diğer şeylerin yanı sıra çift 4G VoLTE ve WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, microSD kart yuvası ve 3,5 mm ses jakına sahip. Gece Yarısı Siyahı, Mavi ve Beyaz renklerle gelen telefon 131 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

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