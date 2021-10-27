Oppo A54s’in Fiyatı Açığa Çıktı – Tüm Detaylar!

Bu ayın başlarında, Oppo A54s hakkında detaylar ortaya çıktı. Artık akıllı telefon, tüm özellikleri ve görüntüleri ile Amazon İtalya’nın web sitesinde yer alıyor. Liste, A54s’in 13 Kasım’dan itibaren satın alınabileceğini belirtiyor.

Amazon listesine göre, Oppo A54s, su damlası çentikli 6.52 inç IPS LCD ekrana sahip. HD+ çözünürlük vaat ediyor. Bu arada cihaz sadece 8,4 mm kalınlığa ve 190 gram ağırlığa sahip.

Liste, Oppo A54s’in işlemcisinden bahsetmiyor. Fakat geçmiş raporlar, Helio G80 işlemci ile geleceğini ortaya koydu. Cihaz 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile donatılmış. Ek depolama için A54s bir microSD kart yuvasına sahip olacak. ColorOS 11.1 tabanlı Android 11 ile çalışacak.

Oppo A54s, 229 euro fiyat etiketi ile satışa çıkacak ve İnci Mavisi ve Kristal Siyah gibi renkler sunacak. Telefonun satışları 13 Kasım’dan itibaren başlayacak.

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