Oppo A56 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Oppo, popüler A serisi altında resmi olarak yeni bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Oppo A56 5G, çok uzun zaman önce Hindistan’da piyasaya sürülen A55 5G‘nin üst modeli olarak geliyor. Yeni A56 5G, önceki modelle aynı tasarımı ve neredeyse aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Gelin bu telefona yakından bakalım.

Oppo A56 5G

A56 5G, degrade arka tasarıma sahip tamamen metal bir yapı vaat ediyor. Cihaz, arkada arka kameraları barındıran dikdörtgen bir modül barındırıyor. Ayrıca ekranın sol üst köşesinde dikey olarak yer alıyor. Nitekim arka tasarım, A56 5G’nin çift kamera kurulumuna sahip. Önceki modelde üçlü kamera görmüştük ve bu biraz üzdü.

Bu arada Oppo A56 5G, su damlası çentikli tasarıma sahip 6,5 inç LCD ekrana sahip. Akıllı telefon, 128 GB depolama alanı varken; 6 GB RAM ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 700 işlemci ile geliyor. Bu arada depolama, bir microSD kart ile genişletilebiliyor.

Fotoğraf için A56 5G, 2 megapiksel derinlik sensörüyle birlikte 13 megapiksel ana kamerayı bir araya getiriyor. Cihaz, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1‘de çalışıyor ve eşit olarak NFC desteği ve güç düğmesiyle entegre yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile birlikte geliyor.

10W hızlı şarj desteğine sahip devasa bir 5.000mAh pili olduğunu da belirtelim. Ayrıca cihaz siyah, mor ve mavi renklerde geliyor ve şimdiden rezervasyonlara hazır. Fiyatı ise 250 dolar.

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