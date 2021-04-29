Oppo F11 Pro, ColorOS 11 (Android 11) Güncellemesi Alıyor

2020 yılının Aralık ayında Oppo, Oppo F11 Pro Android 11 tabanlı ColorOS 11 güncellemesi için beta test cihazları almaya başladı. Aylar sonra, bu akıllı telefon nihayet kararlı güncellemeyi alıyor.

Oppo, Eylül ayında Android 11 tabanlı ColorOS 11 işletim sistemini duyurdu. O zamandan beri, şirket dünya çapında uygun cihazlar için beta ve kararlı yapılar sunuyor.

Programa göre Oppo, Aralık ayında Oppo F11 Pro ve Oppo F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition için beta kayıtları açtı. Ancak, dört ay sonra bile şirket, kararlı sürümle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bunun yerine, ColorOS 11 Nisan 2021 güncelleme planında, Oppo F11 Pro, Oppo F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition ve Oppo F11 için kararlı güncellemenin yayınlanması bekleniyor.

Ancak şimdi, Android 11 kararlı yapısının gerçekten Oppo F11 Pro için piyasaya sürüldüğünü doğrulayabiliriz. Marvel’s Avengers Limited Edition aynı yazılımı çalıştırdığından, güncelleme telefonun bu modeli için de mevcut bulunuyor.