Oppo F21 Pro’nun Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Geçen Mart ayında açıklanan Oppo F19 Pro’nun üst modeli satışa çıkacak. Oppo’dan bu telefonla ilgili henüz bu konuda hiçbir şey duymamış olsak da; sızdırılan bir poster akıllı telefonun F21 Pro olarak adlandırılacağını ortaya koyuyor.

Oppo daha önce de bir modeli atlayarak yeni bir telefon satışa sunmuştu. Ortaya çıkan poster düşük çözünürlükte ama arkada LED flaşlı kameralar için iki büyük daireyi göze çarpıyor.

Görüntü ayrıca Oppo F21 Pro‘nun sloganının “Fantastik Selfie” olduğunu ortaya koyuyor. Oppo’nun pazarlama kampanyasının etkileyici selfieler ve belki birkaç başka kamera özelliği etrafında olduğunu gösteriyor.

Görüntü Pakistan’dan geliyor, bu nedenle Oppo F21 Pro‘nun yakında bu Asya ülkesinde resmi hale gelmesini bekliyoruz. Ancak F19 serisi oldukça fazla telefonu da beraberinde getirmişti. Bakalım F21 serisinde hangi modeller karşımıza çıkacak.

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