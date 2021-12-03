Oppo F21 Serisinin Lansman Tarihi Belli Oldu!

Oppo’nun yeni nesil akıllı telefon serisi çok yakında görücüye çıkacak. Oppo F21 serisinin lansman tarihi bugün ortaya çıktı. Seride, Oppo F21, Oppo F21 Pro ve Oppo F21 Pro Plus olmak üzere üç model yer alacak.

Yeni bir rapora göre, telefonun bazı teknik detayları ortaya çıktı. Ayrıca seri, 17 Mart ile 21 Mart arasında bir tarihte satışa çıkacak. Oppo F21 Pro’nun ise çok daha sonra satışa çıkmasını bekliyoruz.

Ne yazık ki, Oppo F21 serisi hakkında; Oppo Reno 7 serisinden daha iyi bir tasarıma sahip olabileceği dışında pek bir şey bilmiyoruz. Bu arada Oppo F serisi, şirketin daha pahalı fakat çok daha şık tasarım vaat eden akıllı telefonlarını içeriyor.

Oppo F19 Pro Plus

Bu yılki Oppo F19 serisi de üç modelden oluşuyordu. Temel ve orta model 4G bağlantısıyla sınırlıyken, üst sürüm ise 5G ağ bağlantısı vaat ediyordu. Yeni nesil modellerle ilgili detayları siz okurlarımıza aktaracağız.

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